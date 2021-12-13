Чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) состоялся 13 декабря в Севастополе.

Освящение состоялось в рамках мероприятий ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Икона апостола Андрея Первозванного

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

На мероприятии присутствовали представители экипажей всех корабельных соединений флота. Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий. Он отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги, а затем передал их командирам кораблей и капитанам судов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов

Александр Полегенько ИА REGNUM Отправка флагов на боевые корабли

Традиция освящения корабельных флагов на Черноморском флоте была возобновлена в 1997 году, она поддерживается вот уже более 20 лет.