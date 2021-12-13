На Черноморском флоте освятили Андреевские флаги кораблей — фоторепортаж
13 декабря 2021
/
Время чтения 1 мин
Чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) состоялся 13 декабря в Севастополе.
Освящение состоялось в рамках мероприятий ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Икона апостола Андрея Первозванного
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
На мероприятии присутствовали представители экипажей всех корабельных соединений флота. Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий. Он отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги, а затем передал их командирам кораблей и капитанам судов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отправка флагов на боевые корабли
Традиция освящения корабельных флагов на Черноморском флоте была возобновлена в 1997 году, она поддерживается вот уже более 20 лет.