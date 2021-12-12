Петербургский СКА дома уступил московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась серией буллитов со счетом 2:1.
Игрок команды СКА Евгений Кетов
Игрок команды «Динамо Мск» Эрик О'Делл и игрок команды СКА Вадим Лео Комаров
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Игрок команды СКА Никита Седов и игрок команды «Динамо Мск» Владислав Ефремов, вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Тренерский штаб команды СКА перед началом матча с командой «Динамо Мск»
Игрок команды СКА Антон Бурдасов и игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров
Открыл счёт на 25 минуте встрече матча нападающий СКА Эмиль Галимов. «Динамо» ударом Дмитрия Рашевского на 47 минуте сравняло счёт. Он же и отправил решающий буллит в ворота хозяев льда.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров пропускает шайбу в матче с командой СКА
Игрок команды СКА Григорий Грязнов радуется забитой шайбе в ворота команды «Динамо Мск»
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Динамо Мск» Александр Петунин
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Игроки команды «Динамо Мск» в матче против команды СКА
«СКА играл самоотверженно в обороне и не позволял нам много бросать по их воротам. Игра равная, а на буллитах мы просто были лучше», — по итогам игры отметил главный тренер ХК «Динамо» Москва Алексей Кудашов.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Игрок команды «Динамо Мск» Андрей Миронов и игрок команды СКА Никита Гусев
Игрок команды «Динамо Мск» Вячеслав Войнов и игрок команды СКА Никита Гусев
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Игрок команды СКА Евгений Кетов и игрок команды «Динамо Мск» Антон Ведин
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров
Игрок команды «Динамо Мск» Сергей Бойков и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Игрок команды «Динамо Мск» Андрей Миронов
Игроки команды СКА в матче против команды «Динамо Мск»
В таблице Западной конференции «Динамо», СКА и «Йокерит» делят лидерство, у команд по 54 очка.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Глава штаба СКА Роман Ротенберг и главный тренер СКА Валерий Брагин
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускуает шайбу во время серии буллитов
Тренерский штаб и игроки команды «Динамо Мск» радуются победе в матче против команды СКА
Игроки команды «Динамо Мск» радуются победе в матче против команды СКА
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
СКА — «Динамо» Москва — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 Галимов (Тимкин, Солянников), 24:58
1:1 Рашевский (Линдберг), 46:31
1:2 Рашевский, 65:00 БП
Статистика матча:
Броски: 63−48
Броски в створ: 30−17
Вбрасывания: 31−23
Блокированные броски: 18−18
Силовые приемы: 8−14
Время в атаке: 12:25−08:27
Штраф: 8−12
Вратари: Юханссон — Бочаров
Главные судьи: 30. Гашилов Виктор, 19. Сидоренко Максим
Линейные судьи: 95. Захаренков Александр, 85. Садовников Александр