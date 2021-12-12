Петербургский СКА дома уступил московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась серией буллитов со счетом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Кетов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Эрик О'Делл и игрок команды СКА Вадим Лео Комаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Седов и игрок команды «Динамо Мск» Владислав Ефремов, вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА перед началом матча с командой «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Антон Бурдасов и игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров

Открыл счёт на 25 минуте встрече матча нападающий СКА Эмиль Галимов. «Динамо» ударом Дмитрия Рашевского на 47 минуте сравняло счёт. Он же и отправил решающий буллит в ворота хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров пропускает шайбу в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Григорий Грязнов радуется забитой шайбе в ворота команды «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Динамо Мск» Александр Петунин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Динамо Мск» в матче против команды СКА

«СКА играл самоотверженно в обороне и не позволял нам много бросать по их воротам. Игра равная, а на буллитах мы просто были лучше», — по итогам игры отметил главный тренер ХК «Динамо» Москва Алексей Кудашов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Андрей Миронов и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Вячеслав Войнов и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Вадим Шипачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Кетов и игрок команды «Динамо Мск» Антон Ведин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Сергей Бойков и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Динамо Мск» Андрей Миронов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА в матче против команды «Динамо Мск»

В таблице Западной конференции «Динамо», СКА и «Йокерит» делят лидерство, у команд по 54 очка.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава штаба СКА Роман Ротенберг и главный тренер СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо Мск» Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускуает шайбу во время серии буллитов
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб и игроки команды «Динамо Мск» радуются победе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Динамо Мск» радуются победе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо Мск»

СКА — «Динамо» Москва — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 Галимов (Тимкин, Солянников), 24:58

1:1 Рашевский (Линдберг), 46:31

1:2 Рашевский, 65:00 БП

Статистика матча:

Броски: 63−48

Броски в створ: 30−17

Вбрасывания: 31−23

Блокированные броски: 18−18

Силовые приемы: 8−14

Время в атаке: 12:25−08:27

Штраф: 8−12

Вратари: Юханссон — Бочаров

Главные судьи: 30. Гашилов Виктор, 19. Сидоренко Максим

Линейные судьи: 95. Захаренков Александр, 85. Садовников Александр