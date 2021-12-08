Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве стала площадкой, где поднимались самые острые проблемы российской системы здравоохранения. Участники мероприятия не ограничились одной констатацией имеющихся трудностей. По каждому аспекту был предложен целый спектр решений.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Одной из ключевых тем конференции стала система государственных закупок медицинских препаратов, изделий и оборудования. Сфера эта по мнению участников, нуждается в реформировании.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сергей Ванин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Никитенко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Нельзя одним и тем же законом регулировать закупку и гвоздей, и лекарств — эта позиция, приведенная во время дискуссий одним из участников, стала своего рода консолидированной позицией участников. В том, что действующая система закупки лекарств нуждается в доработке, были убеждены, если не все, то как минимум подавляющее большинство присутствующих на мероприятии экспертов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Элинсон

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тимофей Нижегородцев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Быков

Однако пробелы в контрактной системе стала далеко не единственной темой мероприятия. Обратили внимание участники встречи и на проблемы розничного рынка. Например, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, по причине пандемии из продажи внутри страны пропало около 50 различных международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Максим Смагин

Не обошли на мероприятии стороной и бюрократические аспекты. Например, генеральный директор компании «ПРОМОМЕД» Максим Смагин обратил внимание на слабые стороны в вопросах государственного планирования закупки лекарств. Отсутствие спроса, чередующееся неожиданными и масштабными заказами, приводит к «коллапсу» рынка и дефициту лекарств, что больно бьет по потребителям. Для решения этой проблемы эксперт предложил организовать грамотную систему планирования закупок государством тех или лекарств.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николай Соболев

Наряду с критическими оценками звучали и позитивные. Так, главный врач ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Николай Соболев обратил внимание на то, что качество лечения глазных болезней в России не уступает этому направлению медицины в таких развитых странах, как США, Япония и государства Евросоюза.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Павлюков

В свою очередь заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков сообщил, что, согласно проведенному исследованию, российское медицинское оборудование в плане надежности ничем не уступает иностранным аналогам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IMG 9731