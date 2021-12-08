Под открытым декабрьским небом в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, перед аркой Главного штаба, и у Гостиного двора открылась уличная галерея современной скульптуры. Петербуржцы и гости города смогут в любое время суток оценить скульптурные работы, объединенные общим девизом «В центре внимания — Человек!», передает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Конькобежка» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Тескатлипока» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «У воды» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Конькобежка» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Установка скульптур в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» на Большой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Установка скульптур в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» на Большой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Установка скульптур в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» на Большой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Установка скульптур в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» на Большой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» на Большой Морской улице

Уличная выставка петербургских художников реализуется в рамках городского проекта «Сквозь проспект». Впервые он был представлен горожанам и гостям культурной столицы зимой 2020 года. Тогда вдоль Невского проспекта было размещено 13 скульптурных произведений. В этом году выставка будет реализована сразу в трех знаковых точках города: Гостиный двор, Большая Морская улица и стрелка Васильевского острова.

Дарья Драй ИА REGNUM Установка скульптур в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

На Большой Морской, перед аркой Главного штаба, представлены творческие работы петербургских скульпторов, среди которых — Дмитрий Жуков, чьи работы украшают вход в музей современного искусства «Эрарта», Сергей Кондрашкин, который провел уже более 20-ти персональных выставок, и Сергей Фалькин, чьи произведения находятся в коллекции Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Футбол» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Футбол» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект» у Гостиного двора

В качестве своеобразных витрин для скульптур используются прозрачные тумбы, которые, как отмечают в городском комитете по культуре, соответствуют архитектурному облику Петербурга. В них разместились работы, «максимально глубоко открывающие внутренний мир человека».

«Горожане увидят фигуративную скульптуру, работы, отражающие различные эмоциональные состояния», — отметил руководитель проекта «Сквозь проспект», скульптор Семен Жохов.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный проект «Сквозь проспект» на Большой Морской улице с вечерней подсветкой

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Тескатлипока» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Конькобежка» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный проект «Сквозь проспект» на Большой Морской улице с вечерней подсветкой

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Тескатлипока» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «Конькобежка» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Композиция «У воды» в рамках выставочного проекта «Сквозь проспект»

Отметим, новые экспозиционные тумбы будут устанавливаться на протяжении недели. Всего будет представлено 20 витрин с работами петербургских скульпторов, пять из них созданы студентами и аспирантами профильных творческих вузов. Увидеть уличную экспозицию можно будет до 10 января 2022 года.