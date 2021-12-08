С Ниной Ургант простились в Александринском театре Петербурга
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Ургант, скончавшейся в Петербурге 3 декабря на 92 году жизни, и гражданская панихида прошли 8 декабря в Александринском театре, где актриса театра и кино служила с 1962 года.
Проститься с Ниной Николаевной Ургант пришли ее родственники и коллеги, известные артисты и режиссеры, представители органов власти, общественные деятели, простые горожане.
На церемонии прощания зачитали телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Нина Николаевна стала абсолютным символом нашего города. Ленинградцы, пережившие блокаду, считали её своей. Нина Николаевна была душой нашего города. Она бесконечно любила наш город, свой театр, своего зрителя. Вечная ей память», — сказал на церемонии прощания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Открытая церемония возложения цветов продолжалась с 11:00 до 12:00, после чего гроб с телом Нины Ургант вынесли из театра для захоронения в сопровождении самых близких людей.