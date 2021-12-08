Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Ургант, скончавшейся в Петербурге 3 декабря на 92 году жизни, и гражданская панихида прошли 8 декабря в Александринском театре, где актриса театра и кино служила с 1962 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Проститься с Ниной Николаевной Ургант пришли ее родственники и коллеги, известные артисты и режиссеры, представители органов власти, общественные деятели, простые горожане.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Фокин на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

На церемонии прощания зачитали телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант

«Нина Николаевна стала абсолютным символом нашего города. Ленинградцы, пережившие блокаду, считали её своей. Нина Николаевна была душой нашего города. Она бесконечно любила наш город, свой театр, своего зрителя. Вечная ей память», — сказал на церемонии прощания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Краско

Открытая церемония возложения цветов продолжалась с 11:00 до 12:00, после чего гроб с телом Нины Ургант вынесли из театра для захоронения в сопровождении самых близких людей.