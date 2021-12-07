Рекордный снегопад накрыл Москву — фоторепортаж
7 декабря 2021
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7 декабря в Москве случился сильнейший снегопад. За последние сутки в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков, образовав 15-сантиметровые сугробы.
В последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 миллиметра атмосферной влаги, что до сих пор было максимальным показателем за всё время.
Городские коммунальные службы ведут работы по очистке дорог от снега.
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Уборка снега на улицах Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Уборка снега на улицах Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Уборка снега на улицах Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Вывоз снега
По сообщению центра «Фобос», зимняя погода в Москве продержится всего 3 дня — со среды по пятницу. На термометрах будет −6…−7°, будет сыпать слабый снег. Затем в субботу показания термометров повысятся до 0°, а осадки усилятся.