7 декабря в Москве случился сильнейший снегопад. За последние сутки в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков, образовав 15-сантиметровые сугробы.

В последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 миллиметра атмосферной влаги, что до сих пор было максимальным показателем за всё время.

Городские коммунальные службы ведут работы по очистке дорог от снега.

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега на улицах Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега на улицах Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега на улицах Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Вывоз снега

По сообщению центра «Фобос», зимняя погода в Москве продержится всего 3 дня — со среды по пятницу. На термометрах будет −6…−7°, будет сыпать слабый снег. Затем в субботу показания термометров повысятся до 0°, а осадки усилятся.