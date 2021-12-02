В Музее-заповеднике Коломенское открылась предновогодняя выставка «Три века русской ёлки». Экспонаты, выставленные на экспозиции во дворце царя Алексея Михайловича, рассказывают о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством, с начала XVIII века до первой четверти XXI века. В экспозиции представлены поздравительные открытки императорской семьи, приглашения и меню на обеды в честь рождественских и новогодних торжеств разных лет. Всего около 1000 экземпляров предоставлены из 16 музейных собраний и коллекций. Многие экспонаты широко известны, есть уникальные вещи и редко встречающиеся предметы, подставочные фигурки, подарки и елочные украшения XIX — XXI веков. Есть отдельный раздел на выставке, посвященный календарям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Корни новогодних традиций многообразны: христианские, античные, германские, скандинавские, славянские и другие, все они связаны в новогодних торжествах на редкость тесно, в единый комплекс и создают цельный образ, в котором сразу узнается новогодняя ёлка, как бы она ни выглядела, отмечает куратор выставочных проектов музея-заповедника Коломенское Наталья Полонникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Особое внимание уделено темам праздничного застолья, старинным новогодним традициям и обрядам допетровской Руси, которые были очень популярны у простого народа: песням, пляскам, гаданиям, колядованию, заменившим более древние языческие обычаи жертвоприношения. На выставке представлены картины художника первой четверти XX века Ефима Чеснякова (1874 — 1961) из собрания Костромского музея-заповедника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Начало года в России менялось три раза с 1 марта, 1 сентября и на 1 января. Во время правления Петра I, 20 декабря 1699 года, был подписан указ о том, чтобы встречать Новый год 1 января. До календарной реформы, изложенной в указе, летоисчисление велось от Сотворения мира, день «новолетия» приходился на первое сентября и на Руси отмечался в первую очередь как церковный праздник. По повелению царя празднование Нового года перенесли на 1 января и, следуя западноевропейским традициям, оно сопровождалось иллюминацией, «украшением от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» и пышными гуляньями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодние игрушки из коллекции Шестоковича

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

В сознании большинства людей Рождество, отмечаемое по старому стилю 25 декабря, оставалось праздником сакральным, первым по значению на протяжении всего XVIII столетия. Встреча же Нового года носила светский характер и была одним из событий в череде святочных гуляний, постепенно занимая всё более важное место.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодние игрушки на ёлке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодние игрушки на ёлке

Традиция ставить в домах к Рождеству украшенную игрушками ёлку завоевала Россию в течение XIX века. Этой традиции способствовала царская семья — император Николай I и его супруга императрица Александра Федоровна. Она с детства видела украшенные рождественские елки в Пруссии. По мнению некоторых историков, именно в Московском Кремле в 1817 году в домашних покоях великокняжеской семьи в Малом Кремлевском дворце была впервые устроена рождественская ёлка. По мнению других, впервые ель на Рождество была установлена в Аничковым дворце в Петербурге 24 декабря 1819 года. В 1820—1830-х годах ёлки в императорской семье ставили уже ежегодно. Эта традиция завоевала население всех городов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки»

Выставка проходит с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года в Малом выставочном зале во дворце царя Алексея Михайловича, расположенном по адресу Проспект Андропова, дом 39, стр. 69 на территории усадьбы Коломенское.