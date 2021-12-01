В «Особняке на Волхонке» состояля старт всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта». В рамках мероприятия, был представлен одноимённый фотопроект.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рената Литвинова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Особняк на Волхонке»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лана Такори, Ирина Чайковская, Елена Лесс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей и Елена Лесс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Илона Броневицкая
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фотопроект «Забери друга из приюта»
Мероприятие приурочили ко Всемирному дню домашних животных. В «Особняке на Волхонке» собрались представители шоубизнеса и общественности. На мероприятии были представлены работы фотопроекта «Забери друга из приюта» — портреты известных персон вместе с их домашними животными. В благотворительном фотопроекте приняли участие Рената Литвинова, Дима Билан, Зара, Данила Козловский, Леонид Слуцкий, Сергей Федоров, Владимир Спиваков, Светлана Бондарчук и многие другие.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Елена Лесс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фотопроект «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сати Спивакова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Леонид Слуцкий
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Наталья Османн
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Карина и Борис Ротенберг
В дальнейшем организаторы планируют представить фотопроект на площадках общественных пространств и улицах российских городов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация проекта «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Диана Джанелли
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оксана Фандера
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фотопроект «Забери друга из приюта»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фотопроект «Забери друга из приюта»
Отметим, кампания «Забери друга из приюта» реализуется по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Её цель — формирование в обществе ответственного отношения к животным, повышение нравственности и развитие культуры милосердия.