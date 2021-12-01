В «Особняке на Волхонке» состояля старт всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта». В рамках мероприятия, был представлен одноимённый фотопроект.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рената Литвинова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Особняк на Волхонке»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лана Такори, Ирина Чайковская, Елена Лесс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей и Елена Лесс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илона Броневицкая

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотопроект «Забери друга из приюта»

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню домашних животных. В «Особняке на Волхонке» собрались представители шоубизнеса и общественности. На мероприятии были представлены работы фотопроекта «Забери друга из приюта» — портреты известных персон вместе с их домашними животными. В благотворительном фотопроекте приняли участие Рената Литвинова, Дима Билан, Зара, Данила Козловский, Леонид Слуцкий, Сергей Федоров, Владимир Спиваков, Светлана Бондарчук и многие другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Лесс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотопроект «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сати Спивакова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наталья Османн

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карина и Борис Ротенберг

В дальнейшем организаторы планируют представить фотопроект на площадках общественных пространств и улицах российских городов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация проекта «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Диана Джанелли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оксана Фандера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотопроект «Забери друга из приюта»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотопроект «Забери друга из приюта»

Отметим, кампания «Забери друга из приюта» реализуется по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Её цель — формирование в обществе ответственного отношения к животным, повышение нравственности и развитие культуры милосердия.