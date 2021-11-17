В Москве открылась Международная транспортная неделя — 2021. В этом году мероприятие проходит уже в 15-й раз.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Транспортная неделя 2021. Москва

Транспортная неделя — главное отраслевое событие России. Приветственное обращение к участникам форума направил президент России Владимир Путин:

«Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инвестиционные проекты в порту Тамань. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

В рамках мероприятия проходит выставка «Транспорт России» и XV Международный форум, а также пленарные заседания, круглые столы, на которых рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Атомный ледокол «Лидер». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парусник «Мир». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Газотепловоз ТЭМГ 1. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Археологические находки во время строительства дорог. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Карта развития высокоскоростных автодорог (зеленым — планируемые). Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Svo cargo беспилотный грузовик. Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Форум и выставка собрали на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. По итогам недели планируется заключить 40 соглашений о сотрудничестве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа студии «Знание на выставке». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Круглый стол. Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Василенко, генеральный директор Международного аэропорта «Шереметьево», показывает свой стенд. Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подписание соглашений. Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

На выставке представлены 90 стендов крупнейших отраслевых компаний и представителей регионов. Центральная экспозиция — шоурум национальных проектов. В этой экспозиции представлены макеты, интерактивные презентации и видеоматериалы по федеральным проектам. Например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, развитие портовой инфраструктуры: ледокольный флот, мостовой переход через реку Лену в районе г. Якутска и другие. РЖД представила на выставке концептуальный плацкартный вагон «Ёлочка» В этом вагоне места распределены по диагонали.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Макет нового вагона с размещением ёлочкой. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва

XV Международный форум и выставка «Транспорт России» проходят в Гостином дворе с 15 по 19 ноября. Вход возможен только при наличии QR-кода.