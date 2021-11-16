Флагман Черноморского флота РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вернулся в Севастополь 16 ноября.

Экипажу корабля в Севастополе устроили торжественную встречу — в бухту крейсер вошёл под мелодию «Легендарный Севастополь».

Крейсер «Москва» выполнял задание по наблюдению за кораблями НАТО в Чёрном море.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Корабли военного флота США вошли в Чёрное море в конце октября — начале ноября, нахождение американских военных объяснили внеплановыми учениями.

Действия военно-морских сил США всё время отслеживались Черноморским флотом, в том числе ракетным крейсером «Москва».

Накануне, 15 ноября, стало известно, что флагман 6-го флота США Mount Whitney покинул акваторию Чёрного моря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж ракетного крейсера «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж ракетного крейсера «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж ракетного крейсера «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

16 ноября на базу вернулся и крейсер «Москва». Ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота, в Севастополе базируется с 1999 года. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя