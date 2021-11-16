В Ленинградской области открыли автомобильное движение по капитально отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС. Паром «Аркадий Филатов», который во время ремонтных работ заменял переправу, ушёл к месту постоянной дислокации. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на паром «Аркадий Филатов» на другой берег Свири (фото 20 августа 2021 г.)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 мая текущего года плотина Верхне-Свирской ГЭС, по которой проходит дорога, связывающая два берега судоходной реки Свирь в районе города Подпорожье, была закрыта на капитальный ремонт. На время работ было налажено грузо-пассажирское сообщение через реку с помощью парома «Аркадий Филатов».

Дарья Драй ИА REGNUM Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из машин на паромную переправу через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из машин на паромную переправу через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

А спустя полгода с начала капитальных работ, утром 16 ноября, дорога по плотине вновь стала доступна для автомобилистов, из-за чего паром «Аркадий Филатов», который всё это время исправно помогал автомобилистам «форсировать» Свирь, ушёл обратно в посёлок Вознесенье, где работал до этого.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паccажиры на пароме «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Паccажиры на пароме «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.)

«Аркадий Филатов» перевёз 143 тысячи машин, совершив почти пять с половиной тысячи рейсов. Постоянной переправой в городе вскоре будет новый мост-гигант через Свирь, стройка которого идёт со значительным опережением графика», — подчеркнули в обладминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Напомним, что с 2020 года ведется активное строительство нового моста через реку Свирь, который должен снизить автомобильную нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС. В июне 2021 года правительство России выделило 700 млн рублей из федерального бюджета для ускорения работ по возведению моста.