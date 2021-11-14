В Москве 13 ноября прошёл V съезд «Партии Дела». На нём обсудили и приняли обновлённую программу «Новый курс», а также приняли новую редакцию партийного Устава, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM 5-й съезд Партии Дела

Василий Иванов ИА REGNUM Программа съезда

Василий Иванов ИА REGNUM В начале съезда прозвучал гимн России

Лидер партии, председатель федерального совета Константин Бабкин рассказал о сути программы «Партии Дела». Он напомнил, что в России есть множество политических объединений — с опорой на справедливость, марксизм, старые традиции, борьбу с коррупцией или просто желающих попасть во власть.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Константина Бабкина

«Чем отличается наша партия? Нам нужно превратить в нашу страну в цветущий сад. Нам нужно, чтобы наш народ с уверенностью смотрел в будущее, реализовывал свои таланты, повышал своё благосостояние. Нам нужна и безопасность, нам нужно и уважение в мире, нам нужна демократия — комплексный подход», — сказал Бабкин.

По его словам, партийная программа отвечает на все современные вызовы. Суть её заключается в представлении о России как об отдельной цивилизации.

Василий Иванов ИА REGNUM Голосование

«Это значит, что мы рассматриваем нашу страну не как мост между Востоком и Западом, не как придаток какой-то другой цивилизации. Мы видим нашу страну огромной ценностью, которая уходит на тысячелетия вглубь истории, обладает прекрасной территорией, талантливым народом, состоящим из людей разных национальностей. Мы хотим развивать нашу страну как независимый организм в разных направлениях, хотим видеть комплексное развитие», — рассказал председатель.

В те годы, когда народ России смотрел на государство как на нечто самодостаточное, шло бурное развитие, но когда терял уверенность — страна сталкивалась с кризисами, отметил он.

Василий Иванов ИА REGNUM Председатель Федерального совета партии Константин Бабкин

«Идея России как отдельной цивилизации родилась не сегодня. «Москва — Третий Рим» — формулировка этой идеи, взгляда на себя, как на отдельную цивилизацию, заложена в этой формуле. Это значит вечное, самодостаточное, имеющее свои ценности, свою юридическую, экономическую культуру. На основе этой идеи предки построили крупнейшую в мире страну. При [императоре Российской империи] Петре мы смотрели на себя как на придаток или младшую часть Западной цивилизации. Это что-то нам дало, но потом привело к серьёзнейшим кризисам. Потом появилось движение евразийцев, появился Советский проект, великий Советский проект, который не рассматривал нашу страну как придаток чего-то, а смотрел на себя как на что-то ценное и ценности эти стремился распространить как можно шире», — пояснил Константин Бабкин, добавив, что советские годы стали временем величайших достижений.

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

Он подчеркнул, что в современном мире в основе всех процессов находится экономика, без неё невозможно построение здорового общества: «Давайте посмотрим, какими теориями руководствуется сегодня правительство Российской Федерации. Недели три назад Минфин выпустил бумагу под названием «Основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики» на 2022−2024 годы. Я уже три раза прочитал этот документ и до сих пор нахожусь в шоке».

Председатель обратил внимание, что указанные направления находятся ещё и в согласовании с денежно-кредитной политикой.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сергея Мазалова

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

«В этом документе написано, что целевой темп развития нашей страны — это 3% в год. Целевой — больше не надо, меньше не красиво. При этом там же написано, что весь мир будет развиваться в ближайшее время с темпами 6,5% в год, потом, когда выйдет из пандемийного кризиса, 4,7% в год в длительную перспективу. Целевая цифра для нашей страны — 3%. То есть сознательно написано, что мы должны развиваться медленнее, чем другие страны. Там написано, что нельзя препятствовать вывозу сырой нефти, газа и других ресурсов. Это запрещает нам ВТО. Мы не можем вводить экспортные пошлины. Там написано, что сырьевые ресурсы российского происхождения должны стоить не дешевле, чем на мировом рынке. Там написано, что для стабильности, для того, чтобы правильно развивалась наша экономика, из России бюджет должен вывозить 3 трлн рублей в год, складывать их в других странах, на Западе. Назад эти деньги возвращать нельзя, можно только на коммерческих условиях — условиях самоокупаемости и возвратности», — рассказал Бабкин.

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

Следовательно, на 3 трлн рублей в год, нельзя строить больницы, дороги, другую инфраструктуру. Лидер партии считает эту сумму налогом, который приписан нашей цивилизации в пользу других цивилизаций.

Василий Иванов ИА REGNUM 5-й съезд Партии Дела

«Про то, чтобы наша страна развивала несырьевую экономику, чтобы слезала с сырьевой иглы, в этом документе нет ни слова. Промышленность — вообще слова нет. Повторюсь — это основополагающий документ, основные направления налоговой, бюджетной, таможенно-тарифной политики и политика Центробанка находится в согласовании с этим документом», — сказал Бабкин.

По его мнению, авторы этой политики не рассматривают Россию как нечто ценное, самостоятельное, как то, что нужно развивать в комплексе, стремиться построить технологически и научно развитую державу или союз держав, хотя рецепт оздоровления нашей страны заключается именно в формуле «Россия — отдельная цивилизация».

Василий Иванов ИА REGNUM Комментарий из зала

Отдельно Константин Бабкин заявил о необходимости демократии. По его словам, сейчас в России построена гипертрофированная вертикаль власти. Это приводит к хрупкости управления, что, как показал опыт XX века, может обернуться для страны кризисами.

Член генерального совета «Партии Дела», генерал-полковник Леонид Ивашов рассказал об угрозах, с которыми столкнулись Россия и всё человечество. При этом многие политические силы не хотят смотреть в будущее.

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов

«В результате капиталистического способа производства возникла угроза существования человеческой цивилизации. И об это уже повсеместно, включая трибуну ООН, говорится. Вдумайтесь, за последние сто лет в сверхпотребление и производство было вовлечено столько же ресурсов, сколько за всю предыдущую историю человечества. Капиталистические темпы экономического производства, не согласованные с возможностями природы и божественной предназначенностью человека, привели к нарушению гармонии человека и окружающей среды», — уверен генерал.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники съезда смотрят видеообращения руководителей региональных отделений партии

Ивашов заявил, что сейчас человек и природа находятся на грани взаимного уничтожения. Глобальные структуры предлагают новый вариант капитализма, который подразумевает для решения экономических проблем сокращение населения планеты. При этом Россия, где сокращается коренное население, в этих процессах оказывается одним из лидеров.

«Сентябрьские выборы показали, что все политические партии, которые претендовали на попадание в Государственную думу, не представили развёрнутой программы будущего, комплексной программы. В основном, это обещалки. Их цель — любой ценой пролезть в Государственную думу», — сказал он.

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

У «Партии Дела» программа вполне реальна, при этом внесены конкретные предложения, подчеркнул Ивашов.

Член генсовета партии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза рассказал о несоразмерности роста экономики и её финансового сектора.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Гамза у микрофона

«Мы — страна-кубышка. Я пострел рост экономики и рост финансового сектора за последние десять лет. Финансовый сектор вырос больше чем экономика в среднем в 2,5 раза. А по некоторым секторам финансового рынка рост в три, в четыре, в пять и в десять раз. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда финансовый рынок живёт сам по себе, а экономика сама по себе», — сказал Гамза.

Василий Иванов ИА REGNUM Вручение партийного билета Игорю Абакумову

Василий Иванов ИА REGNUM Вручение партийных билетов

Василий Иванов ИА REGNUM Вручение партийных билетов

Он пояснил, что финансовый рынок не влияет на рост экономики из-за своей спекулятивной основы.

«У нас финансовые институты занимаются торговлей рисками. Друг другу продают: купил подешевле финансовый актив, потом кому-то продал подороже. Плюс вывоз достаточно большой финансовых ресурсов за рубеж. Я могу назвать цифру, которая говорит, что у нас есть огромный финансовый ресурс, который позволит нарастить экономику, если его реально использовать в порядке инвестиций. На сегодняшний день у нас объём сбережений составляет уже около 130 трлн рублей. Без учёта того, что не учитывается статистикой — денежных средств «под подушкой» и в офшорах. А ежегодные инвестиции в экономику — всего 20 трлн рублей», — сравнил глава комитета ТПП РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Леонида Ивашова

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Владимира Боглаева

Гамза выступил с инициативой составить на основе программы партии предложения для правительства России по развитию финансового рынка.

«Самый главный вопрос, который стоит на повестке — доступности финансовых услуг и ресурсов, их стоимости, долгосрочности, сложности получения. Второй вопрос — трансформация тех огромных сбережений, которые у нас есть, в инвестиции. Мы, к сожалению, по инвестициям отстаём от большинства развитых и развивающихся стран», — рассказал он.

Член генсовета партии, издатель портала «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов рассказал об аграрной составляющей «Нового курса».

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Игоря Абакумова

«Что такое село? Село — это место спасения нации. Я приведу исторический пример. Начало 40-х годов, Вторая мировая война уже в Европе, идут бомбардировки Великобритании. Черчилль принимает решение вывести из городов всех детей и разместить их в фермерских хозяйствах, в сельской местности. Родители протестовали, но он настоял, убедил, детей вывезли. Сразу после этого бомбардировка Лондона, Ковентри, когда город был снесён до фундаментов. Потом после войны дети вернулись и отстроили все эти города, они были уже взрослыми. То есть было спасение нации», — сказал Абакумов.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции многие жители городов отправились в сельскую местность, а «страна получила возможность вздохнуть от городской жизни».

«Партия Дела» сделала аграрную программу, которой нет ни в одной политической партии. Ни одна политическая партия практически не имеет аграрной составляющей, чётко сформулированной, с ясными целями и конкретными задачами», — полагает издатель портала «Крестьянские ведомости».

Василий Иванов ИА REGNUM Выдача мандатов

Василий Иванов ИА REGNUM Мандатная комиссия

Василий Иванов ИА REGNUM Счетная комиссия за работой

О том, что одним из приоритетов партийной программы является развитие агропромышленного производства, говорил и депутат Законодательного собрания Забайкальского края от «Партии Дела» Анатолий Вершинин. Он считает необходимым смену в стране экономического курса, поскольку при богатейших природных ресурсах «народ живёт в нищете».

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Анатолия Вершинина

«Течение шести последних лет снижаются реальные доходы населения. Около 20 млн человек живут за чертой бедности, а ещё больше рядом с этой чертой. Причём это, в основном, сельское население. У бедности в нашей стране крестьянское лицо», — заявил Вершинин.

Василий Иванов ИА REGNUM Аплодисменты

С докладом о проделанной «Партией Дела» работе выступил секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин.

Василий Иванов ИА REGNUM Секретарь Федерального совета партии Алексей Лапушкин

«Через месяц нашей партии исполнится девять лет. За это время мы прошли большой путь от одной из многих десятков непарламентских партий до полноценной аграрно-промышленной партии, последовательно отстаивающей интересы людей дела, национальных производителей, интересы человека труда. На этом пути менялись цели и задачи перед руководящими органами партии и её региональными отделениями. Проделана большая работа по продвижению наших кандидатов на выборах разного уровня. За это время мы приняли участие в десяти региональных и 115 муниципальных кампаниях, избрали региональных депутатов в Забайкальском крае и Республике Алтай, 86 муниципальных депутатов и глав сельских поселений», — сообщил он.

Василий Иванов ИА REGNUM На съезде

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Алексея Лапушкина по итогам съезда

По словам Лапушкина, партия по-прежнему находится под давлением. В частности, рассказал о проблемах, с которыми столкнулись кандидаты в Ингушетии, Приморье и Забайкальском крае. При этом трудности не помешали одержать победы в Забайкалье как на региональном, так и на муниципальном уровне.

«Важно, чтобы в следующий избирательный цикл вышли на муниципальные выборы и увеличивали с каждым годом наше представительство на муниципальном и региональном уровне. Только реальными делами и работой на земле, зацепившись за землю, отбивая район за районом, сельское поселение за сельским поселением, регион за регионом мы сможем со всей силой подойти уже к следующим думским выборам», — обратился к участникам съезда секретарь федерального совета.