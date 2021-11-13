В подземный музейный комплекс в Балаклаве отбуксировали последнюю сохранившуюся подводную лодку проекта 633РВ («Ромео»).
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
В подземный музей подлодку С-49 отправили после ремонтно-восстановительных работ, корпус лодки был обновлён и покрашен. В качестве постоянного экспоната подлодку разместят в сухом доке музейного комплекса. Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров и объемом более 8 тысяч кубических метров.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подводная лодка С-49 в Южной бухте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подводная лодка С-49 в Южной бухте Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подводная лодка С-49 в Южной бухте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подводная лодка С-49 в Южной бухте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Буксировка подводной лодки С-49 в музей Балаклавы
Подлодка С-49 была заложена на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород) 29 марта 1952 года и спущена на воду в июле 1961 года. В конце 60-х годов С-49 была переоборудована для испытания противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер» и вплоть до 1985 года была задействована в испытаниях всех имевшихся на вооружении ВМФ ракето-торпед. В 2019 году подлодку вывели из состава Черноморского флота.