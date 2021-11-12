Московский регион утром 12 ноября накрыл мокрый снег. Снегопад продлился до обеда. Снежный покров местами достиг 3 см. Температура воздуха +1. После полудня синоптики обещают дожди и усиление ветра до 7−12 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 5 градусов тепла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рябина под снегом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный стадион в снегопад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлена спецтехника и привлечены дворники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скамья в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

«Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега. В первую очередь проводится обработка реагентами вылетных магистралей и участков с высокой интенсивностью движения, а также мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов, спусков и подъёмов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье. Снегири

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Велосипед в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье. Знаки

Минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тыс. км дорог, на линии работает порядка 350 единиц спецтехники. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий и оперативное взаимодействие с экстренными службами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на ветках

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на хвойных