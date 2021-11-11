В Государственной Третьяковской галерее в здании на Лавршинском переулке открылась фокус-выставка, посвящённая классику русской литературы Фёдору Михайловичу Достоевскому. Проект приурочен к двухсотлетию со дня рождения писателя. Единственный прижизненный портрет Ф.М. Достоевского был заказан П. М. Третьяковым для портретной серии выдающихся деятелей. Произведение заняло центральное место в экспозиции проекта в Третьяковской галерее. История создания картины тесно связана с глубоким почитанием писателя семьей основателя галереи. П.М. Третьяков размышлял и не раз писал о высокой миссии Достоевского и его роли не только в русской литературе, но и в интеллектуально-нравственном развитии общества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рукописи Ф. М. Достоевского на выставке в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рукописи Ф. М. Достоевского на выставке в Третьяковской галерее

Влияние Достоевского на современных ему художников трудно переоценить. «Человек есть тайна. Её надо разгадать… Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», — эти слова Достоевского выражают внутреннюю суть тех проблем, которые неизменно волновали русских художников: В. Г. Перова, И. Н. Крамского, В. М. Васнецова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «Проповедь в селе» (1861) В.Г. Перова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины «Проповедь в селе» (1861) В.Г. Перова

В проект вошли произведения из собрания Третьяковской галереи, к которым обращался Ф. М. Достоевский: «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) Ф.А. Бронникова, «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта, «На острове Валааме» (1873) А.И. Куинджи, «Проповедь в селе» (1861) и «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова и «Привал арестантов» (1861) В.И. Якоби. Не всегда его высказывания носили положительный характер, но они последовательно раскрывают эстетические взгляды писателя на цели и задачи искусства в разные десятилетия — в 1860-е и 1870-е годы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Достоевскому посвящается»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Достоевскому посвящается»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Достоевскому посвящается»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Крамской. Портет П.М. Третьякова. 1876

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Крамской. Портрет В.И. Третьяковой. 1979

Обращение Достоевского к анализу картин отечественной живописи обнаруживает его неравнодушное отношение к русскому искусству. В публицистическом наследии писателя, к сожалению, всего две статьи, касающиеся русской живописи. Первая посвящена выставке в Академии художеств в 1860—1861 годах, вторая — Международной выставке 1873 года в Вене. Выставка открыта с 11 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) Ф.А. Бронникова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «На острове Валааме» (1873) А.И. Куинджи