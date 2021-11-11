



Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. — Ф. М. Достоевский

11 ноября в России отмечается 200-летие великого русского писателя и знатока человеческой души Федора Михайловича Достоевского.

Достоевский признанный классик не только русской, но и мировой литературы. Его произведения переведены на более чем 170 языков мира. Достоевский оказал сильнейшее влияние на всю мировую литературу и философию, его идеи сыграли ключевую роль в становлении фрейдизма и экзистенциализма.

Для многих Достоевский ассоциируется с мрачным Петербургом, однако именно Москва его родной город: здесь он родился, прожил 16 лет, и даже после переезда в Петербург он часто бывал в Москве. В Москве Федор Михайлович произнес свою знаменитую речь на открытии памятника А. С. Пушкину.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст Ф. М. Достоевского в Алтуфьево. Копия работы С. Т. Конёнкова

Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября в 1821 году в семье лекаря Мариинской больницы для бедных на Божедомке. Сейчас в здании больницы находится НИИ фтизиопульмонологии. Перед зданием больницы стоит памятник Достоевскому, и если смотреть на памятник, то справа будет трехэтажный флигель, где и родился писатель. Позже отец писателя вместе с семьей переехал в левый флигель. Сейчас там находится музей-квартира Ф. М. Достоевского. Памятник Достоевскому, который стоит перед Мариинской больницей, создал скульптор Сергей Меркулов. При создании этого памятника скульптору позировал артист Александр Вертинский. Памятник был поставлен в 1918 году в честь годовщины Октябрьской революции на Цветном Бульваре. Но в 1936 году на Цветном бульваре стали прокладывать дополнительные трамвайные пути и памятник Достоевскому перенесли на нынешнее место перед больницей. В 1940 году улица Божедомка и больница переименованы в честь Достоевского.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Федору Михайловичу Достоевскому у главного корпуса Мариинской больницы на Божедомке (ныне улица Достоевского)

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-квартира Федора Михайловича Достоевского в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Правый флигель Мариинской больницы на Божедомке (ныне улица Достоевского), где родился Федор Михайлович Достоевский

В 2010 году рядом с больницей на Суворовской площади открыли станцию метро «Достоевская» Люблино-Дмитровской линии. На стенах станции изображены сцены из романов Достоевского.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Достоевская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Достоевская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Достоевская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Достоевская»

С 1834 по 1837 год Федор Достоевский и его братья учились в пансионе Л. И. Чермака на Новой Басманной. К сожалению, здание не сохранилось.

В 1837 году отец отвез Федора Достоевского в Санкт-Петербург и определил в пансион. С этого момента писатель больше не жил в Москве, но регулярно приезжал сюда по различным делам и чтобы навестить родственников и друзей.

Так, в 1866 году Федор Михайлович жил у своей сестры в усадьбе Люблино. Сейчас одна из школ рядом с усадьбой носит имя Достоевского. А в усадьбе в эти дни проходит выставка, посвященная Достоевскому.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст писателя у школы им. Ф. М. Достоевского в Люблино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флигель театральной школы музея-усадьбы «Люблино». В 1866 году здесь жил Федор Михайлович Достоевский

Во время своих приездов в Москву Достоевский посещал Храм Космы и Дамиана на Маросейке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм святых бессребренников Космы и Дамиана на Маросейке. Во время приезда в Москву Федор Михайлович Достоевский посещал этот храм

Несколько раз, приезжая в Москву, писатель останавливался в меблированных комнатах на улице Знаменка. Сейчас на соседней улице Воздвиженка стоит памятник Достоевскому перед Государственной библиотекой им. Ленина. Памятник установлен в 1997 году, а в самой библиотеке в Доме Пашкова проходит выставка в честь 200-летия писателя. На выставке можно увидеть Евангелие, принадлежащее Достоевскому до самой смерти.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евангелие Достоевского открыто на месте, которое читали ему в день его смерти. Закладка, изготовленная Анной Григорьевной, женой писателя

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Черновой автограф романа «Бесы»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Черновой автограф романа «Подросток»

Напротив памятника через Театральный проезд в 2021 году открыли памятник молодому Достоевскому, сидящему около книжного магазина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому на улице Воздвиженке в Москве

Незадолго до своей смерти Федор Михайлович приехал в Москву на открытие памятника Пушкину. На открытии Достоевский произнес свою речь, где он показал масштаб личности писателя, его мыслительное, духовное превосходство над всеми «говорящими головами». Там же писатель высказал мысль о том, что русский человек — это «всемирный» человек. Над этими словами спорили тогда и спорят сейчас. «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским … может быть, и значит только … стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите!»

Этой речью был поражен, будучи подростком, будущий писатель Николай Телешов. Николай Дмитриевич Телешов был совладельцем доходных домов. Один из них находился на Чистых прудах. Там у него была квартира. Это был один из адресов, где проходили «Телешовские среды», участниками которых выступил весь цвет литературной Москвы начала XX века: Л. Н. Андреев, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, А. С. Серафимович, В. В. Вересаев, А. М. Горький, А. И. Куприн и другие.

И в этом здании в 1907 году была открыта библиотека-читальня. Библиотека открыта до сих пор, носит имя Достоевского и позиционирует себя как современная библиотека большого города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского на Чистых прудах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Граффити, посвященные Достоевскому в Зеленограде