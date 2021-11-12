До окончания Всероссийской переписи населения остаются считаные дни. Впервые в истории страны перепись проводится с использованием цифровых технологий. По данным Росстата, переписались уже более 133,5 млн россиян — 91,6% от оценочной численности населения. Принять участие в переписи можно до 14 ноября включительно.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

В переписи принимают участие 25 тыс. волонтеров. Переписчики в сельских населенных пунктах выполнили большую часть работы и готовятся к подведению итогов. В станице Новомарьевской Ставропольского края переписчики с работой справляются быстро. Это связано с тем, что в станице многие жители привязаны к домашнему хозяйству и постоянно находятся дома. Они с радостью встречают гостей, отвечают на вопросы за всех членов семьи, которые проживают в домовладении, чем экономят время переписчиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Станица Новомарьевская

Большинство станичников — потомки казаков, которые основали населенный пункт и освоили земли под сельское хозяйство. В разное время станицу населяло до шести тысяч человек. На данном этапе переписчики насчитали более двух с половиной тысяч человек. В графе «национальность» пока еще ни один человек не идентифицировал себя казаком.

Александр Погожев ИА REGNUM Жители станицы на «пятачке» с магазинами

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская возле амбулатории

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик анкетирует посетителей магазина в станице Новомарьевской

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

В станице проживают молокане, армяне, цыгане, русские, дагестанцы, украинцы, татары. В основном это молодые многодетные семьи. Многие днем работают, посещают амбулаторию, ходят в магазин и банк. Тех, кого трудно застать дома, переписчики встречают в центре станицы и просят уделить время на ответы. Для этого они уже с восьми утра заходят в магазины, учреждения и стараются пообщаться с земляками. Потом до обеда делают обход по домам. В обед возвращаются в центр. В это время вероятность встретить тех, кто еще не принял участие в переписи, возрастает.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик анкетирует участкового в станице Новомарьевской

Встречаются и те, кто ничего не знает о всероссийском мероприятии, поэтому сначала задают интересующие вопросы, боятся рассказывать о себе. Но когда узнают, что кроме адреса проживания и даты рождения точных цифр указывать не надо, успокаиваются и сообщают о себе общую информацию.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик задает вопросы лежачей жительнице станицы

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения в станице Новомарьевская, Ставропольский край

Несмотря на то, что в станице есть отделение многофункционального центра, стационарный пункт, где можно самостоятельно принять участие в переписи населения, и есть доступ к Госуслугам — люди самостоятельно проявлять гражданскую активность в большинстве не посчитали нужным.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик делает поквартирный обход, г. Ставрополь

Переписчики обходят дом за домом, стучатся во все квартиры. В Ставропольском крае возможностью принять участие в переписи с помощью портала Госуслуги воспользовались всего 13% населения, еще меньшее количество людей посетили переписные участки. Во время переписи случались и казусы с задвоением. Либо в одной семье родственники, не предупредив друг друга, указали на Госуслугах данные всей своей семьи дважды. Либо, пока переписчик вел перепись на адресе, член семьи параллельно тоже внес данные онлайн. Поэтому после окончания переписи работа по подсчету продолжится, будет проведена сверка, и специалисты Северо-Кавказстата смогут выявить максимально точное количество фактически проживающих на территории региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Однокомнатная квартира, в которой проживает многодетная семья

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик представляется жильцам дома

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в квартире многодетной семьи Файзиевых

Больше всего времени переписчикам приходится проводить в многодетных семьях. Одна из таких семей проживает в Ставрополе. У супругов восемь детей: шесть девочек и два мальчика. Самой старшей дочери 13 лет, младший новорожденный. Все они пока что живут в однокомнатной квартире. Дети спят на двухъярусных кроватях, самые маленькие — с родителями на диван-кровати. Но скоро семья планирует переехать в более просторное жилье.

Александр Погожев ИА REGNUM Любовь Файзиева отвечает на вопросы переписчика

Александр Погожев ИА REGNUM Любовь Файзиева отвечает на вопросы переписчика

Александр Погожев ИА REGNUM Планшет переписчика

Мама, Любовь Файзиева, пока муж на работе, занята домашними делами: шьет, вяжет, печет пироги и занимается бизнесом. До декрета она работала в крупном холдинге. Папа, Умарджон Файзиев, по национальности таджик, в России живет давно и работает в крупном магазине розничной торговли.

Александр Погожев ИА REGNUM Глава семьи угощает гостей

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в квартире многодетной семьи Файзиевых

Переписчикам в семье Файзиевых были рады, пригласили в квартиру, угостили фруктами и конфетами. Но так просто принято в семье, чтобы на столе всегда было что-то вкусное к чаю. Умарджон усаживает гостей, всем наливает сок и добродушно смеется, говорит, что места хватит для всех. Больше часа Любовь отвечала на вопросы переписчика, нисколько не задумываясь, указала в графе национальность своих детей, ведь она же по национальности русская, но информацию попросила не раскрывать. Впрочем, переписчики обязуются сохранять тайну о личной информации граждан даже при условии, что эта информации в целом является поверхностной.