В Ялте документы на долгожданную новую квартиру получил 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь. Это стало подарком города и Крыма к 95-летию Почётного гражданина Ялты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Анатолий Яковлевич Медведь

«Долгие годы Анатолий Яковлевич обивал пороги различных инстанций, и наконец благодаря содействию главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова и помощи меценатов справедливость восторжествовала, и свой юбилей Почетный гражданин Ялты встретит уже в новой квартире! 3 декабря ему исполнится 95 лет!!!» — написала в соцсетях мэр Ялты Янина Павленко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Анатолий Яковлевич Медведь и мэр Ялты Янина Павленко

Александр Полегенько ИА REGNUM Фотография на память

Новую квартиру Анатолий Медведь получил в комфортабельном жилом комплексе «Алмаз».

Сегодня же в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы» портрет Анатолия Медведя украсил центр Ялты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Ялты смотрят на пано

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Ялты смотрят на пано

Анатолий Медведь — участник Великой Отечественной войны: на фронт он ушёл подростком, прибавив себе два года. Сначала он воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За освобождение Вены Анатолий Медведь награждён орденом Красной Звезды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити

В Ялте Анатолий Яковлевич живёт с 1958 года проработал в строительной организации, руководил управлением «Курортстрой». До 55 лет он активно занимался спортом, а в 90 лет — сдал нормы ГТО и получил золотой значок.