На базе Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы организован краевой кабинет инфекционной службы, который занимается мониторингом сбора информации со всего края: количество случаев заражения, количество госпитализированных и амбулаторных больных, количество выздоровевших и количество летальных исходов. На эти данные обращают внимание губернатор, полпред, Роспотребнадзор, президент и ГУВДСК.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник на территории инфекционной больницы, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы

Ежедневно формируется 10 видов мониторинга, которые касаются распространения инфекции по краю, и особое внимание уделяется КавМин-группе, т. к. это туристический кластер. На основе этих данных формируется коечный фонд.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник выходит из красной зоны

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заступают на смену

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона. Медицинский работник на входе в отделение, где проводится осмотр пациентов и компьютерная томография

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник в палате реанимационного блока

Александр Погожев ИА REGNUM Палата реанимации в красной зоне инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник измеряет давление пациента с коронавирусной инфекцией в красной зоне инфекционной больницы, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник ухаживает за пациентом в красной зоне инфекционной больницы г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Пост медицинской сестры в инфекционной больнице, г. Ставрополь

Все медицинские организации, где развернут ковидный и инфекционный коечный фонд, ежедневно до 10 часов утра предоставляют информацию о количестве выписанных, госпитализированных и умерших за сутки, а также сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и в состоянии средней тяжести. В зависимости от этого разворачивается реанимационный коечный фонд. Краевой фонд в связи с появлением нового штамма добавляет финансирование, чтобы в больнице не экономили на лечении пациентов, т. к. противовирусное и антибактериальное лечение значительно подорожало.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь

Медики считают самой страшной ошибкой, что люди надеются, что они не заболеют, и поэтому не прививаются. По мнению главного инфекциониста Ставрополья, должны переболеть все сто процентов, и не один раз. Вирус очень агрессивен, он постоянно мутирует, и что бы врачи ни делали, все равно переболеют все.

Александр Погожев ИА REGNUM Главный инфекционист Ставропольского края Наталья Яценко

«21-й век — это век вирусных инфекций. И людям всего земного шара приходится сталкиваться с новыми вирусными угрозами, т. е. это только начало. Коронавирусная инфекция показала нам, как надо мобилизоваться в отношении вирусных инфекций. Поэтому если мы сейчас не научимся доверять нашим вакцинам и врачам и упустим шанс выработать коллективный иммунитет, потом эти угрозы будут все жестче и жестче протекать. Погибают самые слабые люди — пожилые люди и дети, те, кто ослаблен и имеет хронические заболевания. С одной стороны — это естественный отбор, а с другой — цивилизация для того и создана, чтобы мобилизоваться и имеющимся оружием в виде вакцин защитить себя, иначе погибнут целые поколения. Если мы сейчас не научимся консолидироваться вокруг вакцин, доверять им, то мы погибнем как цивилизация. Раньше, в советские времена и в постсоветское время, доверяли советским вакцинам, сейчас это производство никуда не делось, осталась та же научная школа, которая постоянно развивается и работает на самом высоком уровне. Если ученые создают вакцины, а мы доверяем нашим ученым и все вместе мы вакцинируемся, тогда мы выживем. На будущие инфекции и вирусные мутации — это грипп и коронавирусная инфекция, и вирусы герпеса еще в будущем должны мутировать», — рассказала главный врач Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Наталья Яценко.

Александр Погожев ИА REGNUM Общая палата для пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники осматривают пациентов в палате реанимации

Александр Погожев ИА REGNUM Раствор для ингаляции

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники осматривают пациентов в палате реанимации. Красная зона инфекционной больницы, г. Ставрополь

Люди получают поддельные сертификаты о прививках, но инфекционистам сразу это становится понятно в связи с тем, что у непривитых людей болезнь протекает иначе, чем у вакцинированных. Это быстрое ухудшение состояния, выраженные симптомы интоксикации, большой объем поражения легких. В этом случае врачи делают вывод, что человек непривит.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови

Если человек купил сертификат о прививке, а через месяц одумается и захочет привиться, сделать это будет уже невозможно.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы

Медицинские работники больницы уверены, что только прививка формирует какой-то, хоть и пассивный, но иммунитет. И если привитые пациенты и попадают в больницу, то попадают на 7−9 дней. Даже пожилые. В больницу стали поступать пациенты от 20 до 40 лет, у которых уже на четвертые-пятые сутки от семидесяти пяти процентов поражения легких.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник проводит обследование пациента в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Компьютерная томография

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы

Признаки поражения легких: тяжесть в грудной клетке, невозможность глубоко вдохнуть, боль в загрудинном пространстве, резкая слабость, сухой, глубокий, навязчивый кашель. Падение сатурации и одышка возникают позже.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону

При первых симптомах медики рекомендуют сразу начинать противовирусную терапию и максимально быстро получить результат ПЦР. Также они рекомендуют оценивать степень тяжести течения болезни и вызывать скорую помощь обоснованно, т. к. количество обращений растет.