Магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон, игроки СКА Кирилл Кирсанов и «Металлурга» Егор Коробкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Мет Робинсон и игрок «Металлурга» Семен Кошелев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Металлурга» радуются забитой шайбе в матче чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Иван Морозов и «Металлурга» Джош Карри

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко забивает шайбу в ворота «Металлурга»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко радуется забитой шайбе в ворота «Металлурга»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота «Металлурга»

СКА дважды выходил вперёд, дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. «Металлург» оба раза смог отыграться благодаря шайбам форвардов Павла Акользина и Никиты Коростелёва.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Металлурга» Михаил Пашнин и СКА Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Владислав Цицюра, Михаил Воробьев и «Металлурга» Атем Земченок

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Металлурга» Атем Земченок и игрок СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Мет Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Александр Волков

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Металлурга». Решающий бросок исполнил Никита Коростелёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Иван Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Металлурга» Анатолий Никонцев и игрок СКА Мет Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора

СКА прервал серию из пяти побед подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Мет Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Артем Данила Моисеев и игрок «Металлурга» Максим Карпов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Иван Морозов и вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Артем Швец-Роговой и игрок «Металлурга» Анатолий Никонцев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Металлурга» Джош Карри забрасывает шайбу в ворота голкипера СКА Ларса Юханссона в серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Пропущенная шайба в ворота голкипера СКА Ларса Юханссона в серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Металлурга» радуются победе в матче чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 46 очков. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 38 очками.

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