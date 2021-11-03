Туман, который висит над Москвой уже вторые сутки, пока не собирается рассеиваться.

Василий Иванов ИА REGNUM Туман над Москвой

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

Василий Иванов ИА REGNUM Туман не покидает Москву

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади люди вышли на вечернюю прогулку

Василий Иванов ИА REGNUM Туман над Москвой

Василий Иванов ИА REGNUM Красная площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Туман не покидает Москву

Василий Иванов ИА REGNUM На Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Туман в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Большой Москворецкий мост

Василий Иванов ИА REGNUM Храм Христа Спасителя все еще окутан дымкой

В центре «Фобос» пояснили, что через столицу проходит мощный поток тёплого воздуха из южных широт, который многократно усилил процесс конденсации водяного пара. Виноват в ухудшении видимости мощный антициклон, который вот уже много дней управляет погодой в европейской части страны. Но теперь очаг повышенного давления начал слабеть и понемногу смещаться на восток.

Василий Иванов ИА REGNUM Большой театр

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Революции

Василий Иванов ИА REGNUM Лубянская площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Туман в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Туман в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM ВДНХ

Пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнила, что туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, это чисто метеорологическое явление.

Василий Иванов ИА REGNUM Никольская улица

Василий Иванов ИА REGNUM Улица Варварка

Василий Иванов ИА REGNUM Чистые пруды

Василий Иванов ИА REGNUM Туман над Москвой

Василий Иванов ИА REGNUM Туман покидает бульвары Москвы

В Гидрометцентре предупреждают о жёлтом уровне опасности до 19 часов 3 ноября. Аэропорты в Москве практически вернулись к расписанию. Несмотря на туман, задержек и отмен рейсов стало значительно меньше.

Василий Иванов ИА REGNUM Москва. Пасмурное утро

Василий Иванов ИА REGNUM Москва. Пасмурное утро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Синоптики назвали его «радиационным». Такое редкое явление происходит впервые за 12 лет.