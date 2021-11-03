Туман, который висит над Москвой уже вторые сутки, пока не собирается рассеиваться.

Василий Иванов ИА REGNUM
Туман над Москвой
Василий Иванов ИА REGNUM
Кремль
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман не покидает Москву
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади люди вышли на вечернюю прогулку
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман над Москвой
Василий Иванов ИА REGNUM
Красная площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман не покидает Москву
Василий Иванов ИА REGNUM
На Большом Москворецком мосту
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Большой Москворецкий мост
Василий Иванов ИА REGNUM
Храм Христа Спасителя все еще окутан дымкой

В центре «Фобос» пояснили, что через столицу проходит мощный поток тёплого воздуха из южных широт, который многократно усилил процесс конденсации водяного пара. Виноват в ухудшении видимости мощный антициклон, который вот уже много дней управляет погодой в европейской части страны. Но теперь очаг повышенного давления начал слабеть и понемногу смещаться на восток.

Василий Иванов ИА REGNUM
Большой театр
Василий Иванов ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Площадь Революции
Василий Иванов ИА REGNUM
Лубянская площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
ВДНХ
Василий Иванов ИА REGNUM
ВДНХ

Пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнила, что туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, это чисто метеорологическое явление.

Василий Иванов ИА REGNUM
Никольская улица
Василий Иванов ИА REGNUM
Улица Варварка
Василий Иванов ИА REGNUM
Чистые пруды
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман над Москвой
Василий Иванов ИА REGNUM
Туман покидает бульвары Москвы

В Гидрометцентре предупреждают о жёлтом уровне опасности до 19 часов 3 ноября. Аэропорты в Москве практически вернулись к расписанию. Несмотря на туман, задержек и отмен рейсов стало значительно меньше.

Василий Иванов ИА REGNUM
Москва. Пасмурное утро
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва. Пасмурное утро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Синоптики назвали его «радиационным». Такое редкое явление происходит впервые за 12 лет.