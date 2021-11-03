Вторые сутки во мгле: туман в Москве не спешит рассеиваться — фоторепортаж
Туман, который висит над Москвой уже вторые сутки, пока не собирается рассеиваться.
В центре «Фобос» пояснили, что через столицу проходит мощный поток тёплого воздуха из южных широт, который многократно усилил процесс конденсации водяного пара. Виноват в ухудшении видимости мощный антициклон, который вот уже много дней управляет погодой в европейской части страны. Но теперь очаг повышенного давления начал слабеть и понемногу смещаться на восток.
Пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнила, что туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, это чисто метеорологическое явление.
В Гидрометцентре предупреждают о жёлтом уровне опасности до 19 часов 3 ноября. Аэропорты в Москве практически вернулись к расписанию. Несмотря на туман, задержек и отмен рейсов стало значительно меньше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Синоптики назвали его «радиационным». Такое редкое явление происходит впервые за 12 лет.