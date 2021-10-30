Исполнилось ровно шесть лет со дня подлого убийства сотен граждан России, а также нескольких граждан Белоруссии и Украины, совершенного путём теракта в отношении российского самолета, выполнявшего 31 октября 2015 года рейс 7K-9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Дарья Драй ИА REGNUM Шестая годовщина трагедии над Синаем

В результате взрыва заложенной в авиалайнер в египетском аэропорту бомбы самолёт разрушился и рухнул на Синайском полуострове, погибли все находившиеся на борту 224 человека, в том числе 25 детей. Большинство погибших были жителями Петербурга и Ленинградской области, возвращавшимися домой после отдыха на Красном море.

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале «Сложенные крылья»

Боль этой трагедии продолжает терзать души тех, кто потерял родных и близких, а также всех неравнодушных к чужому горю людей. Основные памятные мероприятия в этот раз состоялись за сутки до шестой годовщины, на Серафимовском мемориальном кладбище Петербурга, где побывал корреспондент ИА REGNUM, а также на мемориале «Сад памяти» во Всеволожском районе Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сад памяти» во Всеволожске (архивное фото)

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

На Серафимовском кладбище 30 октября состоялось официальное открытие завершëнного мемориала «Сложенные крылья». Он установлен на братской могиле, где были захоронены несколько сотен фрагментов тел погибших, так и оставшиеся неопознанными. Теперь вместо временного памятника сооружен монумент с фотографиями всех жертв теракта. Авторы мемориала «Сложенные крылья» — Степан и Геннадий Пейчевы.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем на Серафимовском кладбище

На открытие мемориала пришли родственники и друзья погибших, представители органов власти, простые петербуржцы, сообщает издание «Петербургский дневник».

«Боль не утихает, это понятно, и я искренне благодарен всем родным за то, что вы вместе. Все 224 человека навсегда останутся в нашей памяти. Берегите себя, будем жить дальше в память о тех, кого с нами нет», — заявил депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков, который в бытность главой комитета Смольного по соцполитке много сделал для увековечивания памяти жертв катастрофы и помощи их семьям.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель совета Благотворительного фонда «Рейс9268» Ирина Захарова

Перед собравшимися выступила председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в результате теракта единственную дочь. Она посвятила свою жизнь после катастрофы сохранению памяти погибших и объединению тех, кого затронула трагедия.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу Сложенные крылья на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение к мемориалу «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Ржаненков и Анастасия Мельникова у мемориала «Сложенные крылья»

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

Дарья Драй ИА REGNUM Шестая годовщина трагедии над Синаем

Священник отслужил панихиду по убиенным, сотрудники МЧС и участники траурной церемонии возложили к мемориалу венки, цветы и детские игрушки.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

После церемонии на Серафимовском кладбище родственники погибших отправились на Румболовскую гору во Всеволожске, в «Сад памяти», открытый в октябре 2017 года. Там к петербуржцам присоединились семьи из Ленинградской области, потерявшие своих родных и близких шесть лет назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

«Шесть лет назад нас объединила большая беда, огромная трагедия. И пятый год, как одна большая семья, мы собираемся здесь, на Румболовской горе, рядом с Дорогой жизни, чтобы вспомнить тех, чья жизнь оборвалась <…> Мы тогда приняли решение, и мы его свято чтим, — в канун трагедии собираться у памятника, чтобы почтить память тех, кто не прилетел после отпуска и чью жизнь оборвали подлые террористы», — сказал собравшимся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул у мемориала «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

…Рано утром в воскресенье, 31 октября, в час, когда в небе над Синаем раздался взрыв, состоится панихида в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского на юго-западе Петербурга. Этот новый храм, при котором будет действовать социальный центр помощи людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, готов уже на 80%. Будущий настоятель храма Сергей Кубышкин назовет имена всех погибших пассажиров и членов экипажа рейса 9268.

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале «Сложенные крылья»

Напомним, рано утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта, на борту российского лайнера Airbus А321 сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, его обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, жители еще девяти регионов России, а также граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времен Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

Катастрофа над Синаем также стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самым большим по числу жертв крушением самолетов семейства Airbus A320.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

Дарья Драй ИА REGNUM Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала «Сложенные крылья»

Причиной трагедии, как официально подтвердила ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным российских властей, организаторы теракта были уничтожены российскими военными на территории Сирии.

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Сразу после катастрофы вплоть до лета 2021 года чартерное авиасообщение России с Египтом не осуществлялось. Родственники погибших в 2015 году и многие сочувствующие им граждане России жёстко раскритиковали решение властей РФ о возобновлении полётов на курорты Египта.