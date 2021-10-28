По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.

Перепись населения набирает обороты во всех регионах России. В переписи населения уже приняли участие президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава государства отметил важность участия в переписи:«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

В Ставрополе 823 человека на 136 участках ведут работу по анкетированию населения.

Александр Погожев ИА REGNUM
МФЦ
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Очередь на переписном участке

Поучаствовать в переписи люди приходят в основном в МФЦ, попутно решая другие вопросы. Контролерам в переписи помогают волонтеры. Всего в Ставрополе на участках работают 40 волонтеров. Они разъясняют, как отличить мошенников, для чего нужна перепись, какие вопросы задаются во время анкетирования.

Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчик показывает удостоверение
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Бланк для переписи
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчики соблюдают меры безопасности, чтобы избежать распространения вируса COVID-19
Александр Погожев ИА REGNUM
Котёнок на переписном участке
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Жители города идут на переписные участки вблизи дома, чтобы сэкономить время и узнать от других жильцов последние новости района.

Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчик делает поквартирный обход

Переписчики делают поквартирный обход, звонят в домофон и просят жильцов выйти для заполнения анкеты. Жильцы охотно выходят и участливо отвечают на вопросы.

Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету
Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету
Александр Погожев ИА REGNUM
Люди выходят, чтобы ответить на вопросы

Переписчики соблюдают все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При себе у них перчатки, дезинфицирующие средства, маски.

Александр Погожев ИА REGNUM
Переписчик во время обхода

Людям, которые в будни не могут принять участие и заняты на работе, делаются рассылки на электронную почту с напоминанием, что поучавствовать в переписи можно на портале Госуслуг.

Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.