По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.

Перепись населения набирает обороты во всех регионах России. В переписи населения уже приняли участие президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава государства отметил важность участия в переписи:«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

В Ставрополе 823 человека на 136 участках ведут работу по анкетированию населения.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь на переписном участке

Поучаствовать в переписи люди приходят в основном в МФЦ, попутно решая другие вопросы. Контролерам в переписи помогают волонтеры. Всего в Ставрополе на участках работают 40 волонтеров. Они разъясняют, как отличить мошенников, для чего нужна перепись, какие вопросы задаются во время анкетирования.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик показывает удостоверение

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Бланк для переписи

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчики соблюдают меры безопасности, чтобы избежать распространения вируса COVID-19

Александр Погожев ИА REGNUM Котёнок на переписном участке

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

Жители города идут на переписные участки вблизи дома, чтобы сэкономить время и узнать от других жильцов последние новости района.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик делает поквартирный обход

Переписчики делают поквартирный обход, звонят в домофон и просят жильцов выйти для заполнения анкеты. Жильцы охотно выходят и участливо отвечают на вопросы.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету

Александр Погожев ИА REGNUM Люди выходят, чтобы ответить на вопросы

Переписчики соблюдают все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При себе у них перчатки, дезинфицирующие средства, маски.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик во время обхода

Людям, которые в будни не могут принять участие и заняты на работе, делаются рассылки на электронную почту с напоминанием, что поучавствовать в переписи можно на портале Госуслуг.

Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.