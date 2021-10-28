Всероссийская перепись населения набирает обороты — фоторепортаж
По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.
Перепись населения набирает обороты во всех регионах России. В переписи населения уже приняли участие президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава государства отметил важность участия в переписи:«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».
В Ставрополе 823 человека на 136 участках ведут работу по анкетированию населения.
Поучаствовать в переписи люди приходят в основном в МФЦ, попутно решая другие вопросы. Контролерам в переписи помогают волонтеры. Всего в Ставрополе на участках работают 40 волонтеров. Они разъясняют, как отличить мошенников, для чего нужна перепись, какие вопросы задаются во время анкетирования.
Жители города идут на переписные участки вблизи дома, чтобы сэкономить время и узнать от других жильцов последние новости района.
Переписчики делают поквартирный обход, звонят в домофон и просят жильцов выйти для заполнения анкеты. Жильцы охотно выходят и участливо отвечают на вопросы.
Переписчики соблюдают все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При себе у них перчатки, дезинфицирующие средства, маски.
Людям, которые в будни не могут принять участие и заняты на работе, делаются рассылки на электронную почту с напоминанием, что поучавствовать в переписи можно на портале Госуслуг.
Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.