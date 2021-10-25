Район Капотня находится на юго-востоке Москвы. Так повелось, что Капотня ассоциируется у москвичей с одним из самых экологически неблагоприятных мест города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветные дома Капотни. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заводской пруд. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заводской пруд. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заводской пруд. Капотня. Москва

На территории района находится Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Долгое время символом района был горящий и коптящий факел. И происхождение слова «Капотня» связывали именно с факелом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стадион «Смена», бывший «Нефтяник». Капотня. Москва

История поселений в районе Капотни известна начиная с XIV века. На этом месте находились деревня Чагино и село Капотня. Близость Москвы-реки предопределила деятельность крестьян этих поселений, которые в основном занимались рыбным промыслом. И по одной из версий название Капотня произошло от копчения рыбы.

Долгое время Капотня так и оставалась сельской местностью. С того времени сохранилась на Капотненском кладбище мемориальная каплица, поставленная в память о крестьянах-ополченцах, воевавших против наполеоновских войск в 1812 году. Каплица была снесена ураганом в 1904 году, описанным Владимиром Гиляровским. И в том же году была воздвигнута новая, которая стоит и по сей день.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориальная каплица на Капотненском кладбище в память о крестьянах-ополченцах, воевавших против наполеоновских войск в 1812 году

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник воинам-нефтяникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник воинам-жителям района Капотня, погибшим в Великой Отечественной войне

Промышленная история этого района началась в 1938 году, во времена индустриализации. В то время ещё в Подмосковье был построен Московский крекинг-завод № 413. В 1960 году завод оказался на территории Москвы, производя бензин, керосин, битум и дизельное топливо.

Рядом с этим заводом и возник жилой район. После развала СССР москвичи стали обращать внимание на экологию. Жить рядом с горящим факелом стало, по мнению жителей района, опасно. Ко всему прочему, рядом находится ТЭЦ-22, которая, единственная в Москве, работает частично на каменном угле. Всё это создало Капотне репутацию самого опасного экологически района в Москве. Стоимость квартир здесь стала бросовая — одна из самых низких в городе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старые дома. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кладбище и строительство первого дома по ренновации в Капотне. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автосервис. Капотня. Москва

В 2000-е года произошла реконструкция МНПЗ. Факел теперь не горит, а только белый пар выходит из трубы. Теперь руководство завода следит за экологией района. Перед въездом на завод размещено информационное табло, которое в реальном времени показывает содержание вредных веществ. А на ТЭЦ-22 ведутся работы, чтобы полностью отказаться от твердого топлива в будущем.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид из Капотни на ТЭЦ-22

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан перед МФЦ. Капотня. Москва

Помимо проблем экологии, в Капотне существует ещё и проблема транспортной доступности. В районе нет ни метро, ни электричек, только автобусное сообщение. Попасть в Капотню можно лишь двумя путями: заезд через МКАД или через улицу Верхние Поля. Улица Верхние поля связывает юго-восток Москвы и МКАД, узкая дорога ведёт к огромному рынку «Садовод» и «Мега — Белая Дача», из-за чего создаются заторы. Сейчас проходит ремонт дороги, улица Верхние Поля в будущем станет частью Южной рокады, которая пройдет до Рублевского шоссе на западе Москвы. Возможно, это разгрузит поток, и жители Капотни смогут быстрее добираться домой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конечная автобусная станция. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собачья площадка с пакетиками для отходов. Капотня. Москва

Рынок «Садовод» также находиться на территории Капотни. Но он не имеет напрямую проезда в жилой район: он отделен нефтеперерабатывающим заводом. В «Садовод» переехало много арендаторов с закрытого Черкизовского рынка. И хотя прямой связи между рынком и жилым районом нет, но как неблагоприятный фактор наличие большого количества приезжих людей рядом с жилым районом играет роль.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обеденный перерыв. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обеденный перерыв. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уборка листьев. Капотня. Москва

Сам жилой район Капотня довольно тихий и уютный. Но в Капотне ощущается недостаток социальной инфраструктуры, магазинов и кафе. В Капотне находится больница им В.П. Демихова, которая служит и взрослой поликлиникой. Также есть отдельно детская поликлиника, 4 школы, 8 детских садов. В Капотне находится современный Дворец культуры, в оснащении которого участвует МНПЗ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дворец культуры. Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Капотня. Москва

Капотня — довольно зелёный район. Помимо нескольких небольших парков и скверов, вдоль Москвы-реки в 2020 году открылся парк «Берег Москвы-реки», который является продолжением парка «850-летия Москвы». В парке много велодорожек, прогулочных дорожек, детских и спортивных площадок. В настоящее время строится каток. Особенностью парка является экологическая тропа, которая проходит в оставленном и облагороженном болоте. Среди камышей плавает много уток, местные жители ловят рыбу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экотропа через болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мусор в воде. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детские горки. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сцена. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Бесединский мост через МКАД. Парк «Берег реки Москвы в Капотне»