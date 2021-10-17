ЦСКА обыграл «Урал» — фоторепортаж
17 октября 2021
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Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от ЦСКА в домашнем матче. Игра состоялась 17 октября на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург Арена»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Счёт составил 0:1 в пользу гостей. Гол хозяевам забил Чидера Эджуке и произошло это на 52-й минуте. По итогам матча ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Урал» — на 14-м.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Максим Мухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Акинфеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Следующий матч на этой же арене намечен на 7 ноября. Уральцы примут команду «Зенит» из Петербурга.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Акинфеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
Максим Мухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — ЦСКА
Алексей Колчин ИА REGNUM
ФК «ЦСКА»