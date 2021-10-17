Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от ЦСКА в домашнем матче. Игра состоялась 17 октября на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург Арена»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Счёт составил 0:1 в пользу гостей. Гол хозяевам забил Чидера Эджуке и произошло это на 52-й минуте. По итогам матча ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Урал» — на 14-м.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Максим Мухин

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Следующий матч на этой же арене намечен на 7 ноября. Уральцы примут команду «Зенит» из Петербурга.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА

Алексей Колчин ИА REGNUM Максим Мухин

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — ЦСКА