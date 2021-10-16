«Автомобилист» выиграл у «Салавата Юлаева» — фоторепортаж
16 октября 2021
Второй домашний матч хоккейной команды «Автомобилист» оказался для уральских хоккеистов удачнее первого. Итог встречи с «Салаватом Юлаевым» составил 4:3.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Гости открыли счёт. В основное время результат составил 3:3. Но в овертайме уральцы вырвали победу. Решающую шайбу забил Стефан Да Коста.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Билл Питерс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Напомним, 13 октября «Автомобилист» проиграл команде из Сочи.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Салаватом Юлаевым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста празднуют заброшенную шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста празднуют заброшенную шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста празднуют заброшенную шайбу