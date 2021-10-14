В Екатеринбурге местная хоккейная команда «Автомобилист» проиграла гостям из Сочи. Игра прошла на арене комплекса «Уралец» 13 октября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ХК Автомобилист

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ХК Автомобилист

Хозяева открыли счёт. Первый гол забил Сергей Шумаков. Шайбы в ворота команды «Сочи» также отправили Патрис Кормье, Райан Спунер и Степан Хрипунов. Но гости оказались сильнее. У них отличились Василий Глотов, Никита Феоктистов, Артём Николаев и Богдан Якимов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Итоговый счёт составил 4:5. Отметим, 15 октября «Автомобилист» сыграет в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Алексей Колчин ИА REGNUM Билл Питерс

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи