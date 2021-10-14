Уральцы проиграли хоккеистам из Сочи — фоторепортаж
14 октября 2021
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В Екатеринбурге местная хоккейная команда «Автомобилист» проиграла гостям из Сочи. Игра прошла на арене комплекса «Уралец» 13 октября.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ХК Автомобилист
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ХК Автомобилист
Хозяева открыли счёт. Первый гол забил Сергей Шумаков. Шайбы в ворота команды «Сочи» также отправили Патрис Кормье, Райан Спунер и Степан Хрипунов. Но гости оказались сильнее. У них отличились Василий Глотов, Никита Феоктистов, Артём Николаев и Богдан Якимов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Итоговый счёт составил 4:5. Отметим, 15 октября «Автомобилист» сыграет в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Билл Питерс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ Автомобилист — ХК Сочи