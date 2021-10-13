Что нужно знать о Всероссийской переписи населения — фоторепортаж
С 15 октября по 14 ноября на территории Российской Федерации пройдет перепись населения. Переписчики уже получили все необходимые атрибуты, разработали планы мероприятий и маршрутные листы, но работа по информированию населения не прекращается.
В переписи населения принимают все жители России, независимо от гражданства. За детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, на вопросы переписчика могут ответить родители. Переписчики будут ходить по адресам, но заполнить анкету можно самостоятельно на Госуслугах или в отделении МФЦ.
Все переписчики оснащены фирменной атрибутикой с символикой переписи населения. Они будут легко узнаваемы по жилету, шарфику и сумке. У каждого переписчика при себе имеется удостоверение и паспорт для подтверждения данных в удостоверении. Статистики будут в масках и перчатках, чтобы избежать распространения вируса. Для удобства они оснащены планшетом с отечественным программным обеспечением.
Респондентам предстоит ответить на тридцать три вопроса на социально-демографическую тему: о занятости, владении языками, миграции, источниках средств к существованию, жилищных условиях и образовании. Ответить на вопросы можно не только за себя, но и за родственников.
Для мигрантов из других стран есть дополнительные вопросы: страна постоянного проживания, цель приезда и продолжительность пребывания.
Все полученные сведения обезличены. Переписчик не будет просить предъявить паспорт и иные документы, спрашивать о размере доходов и наличии собственности. Задается только вопрос об источнике дохода, будь то пенсия, стипендия или иждивение.
Перепись будет проходить не только в частных домах и квартирах, но и в гостиницах, где постоянно проживают трудовые мигранты.
Если заранее будет известно, что по адресу проживает человек с нарушением слуха, то переписчика при необходимости может сопровождать сурдопереводчик.
Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году.