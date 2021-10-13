С 15 октября по 14 ноября на территории Российской Федерации пройдет перепись населения. Переписчики уже получили все необходимые атрибуты, разработали планы мероприятий и маршрутные листы, но работа по информированию населения не прекращается.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения — 2021

В переписи населения принимают все жители России, независимо от гражданства. За детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, на вопросы переписчика могут ответить родители. Переписчики будут ходить по адресам, но заполнить анкету можно самостоятельно на Госуслугах или в отделении МФЦ.

Александр Погожев ИА REGNUM Принять участие в переписи можно с помощью портала «Госуслуги»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник МФЦ ответит на все вопросы

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись доступна также в отделениях МФЦ

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

Все переписчики оснащены фирменной атрибутикой с символикой переписи населения. Они будут легко узнаваемы по жилету, шарфику и сумке. У каждого переписчика при себе имеется удостоверение и паспорт для подтверждения данных в удостоверении. Статистики будут в масках и перчатках, чтобы избежать распространения вируса. Для удобства они оснащены планшетом с отечественным программным обеспечением.

Александр Погожев ИА REGNUM Шарф — один из главных атрибутов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Федеральной службы государственной статистики получили атрибуты, которые необходимы для переписи населения

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудникам Росстата выдали даже фонарики

Александр Погожев ИА REGNUM Планшет со специальным программным обеспечением

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрутник статистической службы в жилете с символикой переписи населения

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в жилете с символикой переписи населения

Респондентам предстоит ответить на тридцать три вопроса на социально-демографическую тему: о занятости, владении языками, миграции, источниках средств к существованию, жилищных условиях и образовании. Ответить на вопросы можно не только за себя, но и за родственников.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Северо-Кавказстата готовятся к началу переписи населения

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Северо-Кавказстата готовятся к началу переписи населения

Александр Погожев ИА REGNUM Шарф с символикой переписи населения в руках сотрудника Северо-Кавказстата

Для мигрантов из других стран есть дополнительные вопросы: страна постоянного проживания, цель приезда и продолжительность пребывания.

Александр Погожев ИА REGNUM Образец удостоверения переписчика

Александр Погожев ИА REGNUM Образец удостоверения переписчика

Все полученные сведения обезличены. Переписчик не будет просить предъявить паспорт и иные документы, спрашивать о размере доходов и наличии собственности. Задается только вопрос об источнике дохода, будь то пенсия, стипендия или иждивение.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Северо-Кавказстата готовятся к началу переписи населения

Перепись будет проходить не только в частных домах и квартирах, но и в гостиницах, где постоянно проживают трудовые мигранты.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Северо-Кавказстата готовятся к началу переписи населения

Если заранее будет известно, что по адресу проживает человек с нарушением слуха, то переписчика при необходимости может сопровождать сурдопереводчик.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в жилете с символикой переписи населения на фоне входа в Росстат

Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году.