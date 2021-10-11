На Винзаводе открылась масштабная мультимедийная интерактивная выставка от проекта «Открой #Моспром: Механизмы большого города», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выставка рассказывает о том, как производства трансформируют и формируют жизнь современного мегаполиса. С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности зритель может во всех смыслах погрузиться в тему взаимодействия города, производств и человека. Все, что окружает современного городского жителя, — результат работы тысяч заводов и фабрик. Это не только повседневные вещи, одежда, обувь и любимая еда, но и высокотехнологичные решения, за последние десятилетия до неузнаваемости изменившие мир и нашу жизнь.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка дает возможность погрузиться в виртуальную реальность

Василий Иванов ИА REGNUM Виртуальное небо над головой

Два выставочных пространства ГЦСИ — Цех красного и Цех белого — поделены на пять тематических зон: квартира, улица, офис, парк и неоновый город. Эти зоны становятся своеобразными порталами в промышленную реальность: они знакомят зрителя с обратной стороной технологических процессов, скрытых от глаз обывателя, и даже позволяют в них поучаствовать.

Василий Иванов ИА REGNUM Виртуальное управление

Василий Иванов ИА REGNUM Запуск самолета

Василий Иванов ИА REGNUM Инсталляция «Неоновый город»

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Неоновый город»

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Неоновый город»

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Неоновый город»

Всего представлено более 20 интерактивных инсталляций, моделирующих реальность жителя мегаполиса. Например, в пространстве «Квартира» находится «Ванная», «рассказывающая» о химической промышленности города, «Кухня» и «Обеденный стол», посвященные пищевым производствам, «Гардероб» с продукцией легпрома и даже «Диван», присев на который, можно погрузиться в историю Моспрома. Пространство «Парк» обращается к зрителю с помощью работ современных художников.

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд легкой промышленности

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде легкой промышленности

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде «Кухня»

Многообразие техник исполнения позволяет передать мощь промышленного мегаполиса, его своеобразную эстетику.

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд автомобилестроения

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд автомобилестроения

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Событие сопровождается обширной публичной программой: дискуссиями и лекциями с участием медийных звезд и экспертов, мастер-классами для взрослых и детей.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка привлекла многих блогеров

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Многие приходят на выставку вместе с детьми

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Механизмы большого города»

Посещение выставки бесплатное. С ней можно ознакомиться самостоятельно или в составе экскурсионной группы. Чтобы посетить экспозицию или записаться на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте. Выставка продлится до 28 октября.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители выставки