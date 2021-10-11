Выставка московской промышленности на Винзаводе — фоторепортаж
На Винзаводе открылась масштабная мультимедийная интерактивная выставка от проекта «Открой #Моспром: Механизмы большого города», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выставка рассказывает о том, как производства трансформируют и формируют жизнь современного мегаполиса. С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности зритель может во всех смыслах погрузиться в тему взаимодействия города, производств и человека. Все, что окружает современного городского жителя, — результат работы тысяч заводов и фабрик. Это не только повседневные вещи, одежда, обувь и любимая еда, но и высокотехнологичные решения, за последние десятилетия до неузнаваемости изменившие мир и нашу жизнь.
Два выставочных пространства ГЦСИ — Цех красного и Цех белого — поделены на пять тематических зон: квартира, улица, офис, парк и неоновый город. Эти зоны становятся своеобразными порталами в промышленную реальность: они знакомят зрителя с обратной стороной технологических процессов, скрытых от глаз обывателя, и даже позволяют в них поучаствовать.
Всего представлено более 20 интерактивных инсталляций, моделирующих реальность жителя мегаполиса. Например, в пространстве «Квартира» находится «Ванная», «рассказывающая» о химической промышленности города, «Кухня» и «Обеденный стол», посвященные пищевым производствам, «Гардероб» с продукцией легпрома и даже «Диван», присев на который, можно погрузиться в историю Моспрома. Пространство «Парк» обращается к зрителю с помощью работ современных художников.
Многообразие техник исполнения позволяет передать мощь промышленного мегаполиса, его своеобразную эстетику.
Событие сопровождается обширной публичной программой: дискуссиями и лекциями с участием медийных звезд и экспертов, мастер-классами для взрослых и детей.
Посещение выставки бесплатное. С ней можно ознакомиться самостоятельно или в составе экскурсионной группы. Чтобы посетить экспозицию или записаться на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте. Выставка продлится до 28 октября.