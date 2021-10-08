В Третьяковской галерее открылась выставка «Мир гравюры на металле», на которой представлено более 200 произведений печатной графики, выполненных в различных видах гравировального искусства. Созданная экспозиция продолжает выставочный цикл «Третьяковская галерея открывает свои запасники. Материалы и техники гравюры». Первая выставка, посвященная гравюрам на дереве, проходила в 2015—2016 годах. Новый проект знакомит зрителей с техникой глубокой печати. На выставке представлены известные произведения и листы, которые экспонируются впервые.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

В гравюре на металле больше технических разновидностей, чем в любой другой графической технике. Нанесение на металлическую доску изображений может осуществляться исключительно механически, при помощи металлических инструментов (резцовая гравюра, меццо-тинто, сухая игла) или с участием химического травления — офортом. В широком смысле офорт — это группа техник, в которых углубленное изображение на металле получается в результате травления кислотой рисунка, нанесенного на поверхность покрытой кислотоупорным лаком металлической доски. Термин восходит к названию азотной кислоты, которая чаще всего используется в травильных растворах. Это травленый штрих (он же — игловой офорт, именно его в обиходе часто называют офортом), лавис, акватинта, мягкий лак.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле». Сухая игла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Сухая игла — это разновидность способа гравюры на металле. Суть его сводится к нанесению штрихов на поверхность печатной формы механическим способом при помощи стальных гравировальных игл различных сечений. Инструмент режет металл, образуя по краям штриха острые рваные заусенцы — барбы, являющиеся характерным признаком этой техники. Во время печати около них задерживается краска, что придает штриху особую бархатистость. Характер штриха в сухой игле энергичный, прямой и угловатый, чем сильнее нажим инструмента, тем глубже прорезается борода в металле и тем сочнее и живописнее получается штрих на оттиске. Барбы непрочны, при печати они легко сминаются от давления станка, поэтому гравюра сухой иглой имеет ограниченные возможности тиража.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Они также очень легко ослабляются гладилкой или удаляются шабером, поэтому на протяжении веков сухую иглу использовали как вспомогательное средство при доработке гравюр в других техниках, главным образом в резцовой гравюре и в некоторых разновидностях офорта. Как самостоятельная техника используется со второй половины XIX века, поделилась куратор выставки Нина Маркова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

«Олег Кудряшов в технике сухой иглы на цинке или пластике создает большие энергичные монохромные и цветные абстрактные гравюры, с которых печатает только один оттиск. Следующий отпечаток, если он есть, всегда отличен от предыдущего, так как художник обязательно что-то добавляет к рисунку. Каждый офорт Кудряшова — уникальный», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кравченко. Венеция. Пьяцетта. 1926

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Организаторы отмечают, что монотипия — разновидность техники печати, в которой изображение наносится художником на печатную форму краской при помощи кисти. Гравирование формы краской при помощи кисти. Гравирование в данном случае отсутствует, как и возможность тиражирования. Для изготовления следующего оттиска рисовать изображение приходится заново.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле». Куратор выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Художественный язык печатной графики изначально черно-белый. Но поскольку люди всегда отдавали предпочтение цветным изображениям, в гравюру разными способами стали вносить цвет. Оттиск можно раскрасить акварелью от руки, изменить оттенок черной краски, добавив в нее другой цвет, изменить цвет бумаги или печатать одним цветом, но с разной глубиной травления. Можно сочетать несколько техник на одной доске и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мир гравюры на металле»

Печать с нескольких досок. Наиболее сложный, но и наиболее совершенный и продуктивный способ, изобретенный в 1711 году французским гравером Ж. К. Леблоном, разработавшим основные принципы цветоделения, используемые также в современной печати. Суть метода заключается в получении цветных оттисков посредством последовательной печати на листе трех досок, окрашенных в основные цвета — красный, синий и желтый, — которые при наложении друг на друга дают дополнительные цвета. К ним, как правило, добавляется четвертая доска с коричневым или черным рисующим контуром. Подробнее об этом способе можно узнать на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Диодоров. Подсолнух. 1974

Выставка проходит с 8 октября 2021 года по 15 мая 2022 года в главном здании Третьяковской галереи, расположенном по адресу Лаврушинский переулок, дом 10.