Cosmoscow в Манеже: Ярмарка современного искусства открылась в Москве
В Москве проходит 9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2021, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В этом году организаторы объявили о COVID-free формате проведения мероприятия. Это позволило гарантировать представительство большого числа иностранных художников и обезопасить участников и гостей в условиях нового всплеска заболеваемости. Свои стенды на ярмарке представляет рекордное количество галерей с самой широкой географией в истории ярмарки: посетителей ждет знакомство с участниками из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии. Во второй раз Cosmoscow пройдет в «гибридном формате»: наряду с мероприятием в Центральном Манеже ярмарка будет доступна и онлайн.
На сегодняшний день экологическая ситуация является одной из главных мировых тем. В 2020 году Cosmoscow сделала первые шаги к тому, чтобы сократить количество отходов — отказалась от пластиковых VIP-карт, бумажных билетов и печатного каталога, заменив их электронными аналогами. В этом году Cosmoscow продолжает движение в этом направлении. Архитектурная концепция 9-го выпуска ярмарки предполагает сведение строительного и иного мусора к минимуму.
К экспонируемым новинкам можно отнести новую курированную секцию цифрового NFT искусства, в которой принимают участие digital-работы, преобразованные в NFT-арт-объекты специально для Cosmoscow. Кураторами проекта выступили: Елена Завелева, основатель и генеральный директор CADAF, и Джесс Конатсер, главный куратор CADAF & Digital Art Month и основатель Studio As We Are. Впервые на Cosmoscow будет представлен phygital-формат. На стенде Samsung гостям ярмарки откроется пространственная аудио-инсталляция «Unfold Your World», которую можно будет «оживить», взглянув на арт-объекты сквозь новые модели смартфонов.
Зрители смогут перенеситесь в пограничный мир с помощью AR-эффекта и погрузиться в яркие фантазии, построенные на игре цвета c дополненными звуковыми ощущениями. Во второй раз на ярмарке будет представлен коллективный стенд Created in Moscow — кураторский проект, созданный при поддержке Агентства креативных индустрий, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Также гостей ожидают традиционные дискуссионные программы ярмарки Cosmoscow Talks и Медиафорум.
Среди важных номинаций на Cosmoscow 2021 стоит отметить номинацию «художник года», которую получила Ирина Корина; «Институцию года» получила арт-резиденция «Выкса» и «Музей года» по праву получил Мультимедиа Арт Музей, празднующий свой 25-летний юбилей.
В этом году ярмарка поменяла привычное место своего проведения, переехав из традиционного Гостиного двора в Центральный Манеж. В изначально запланированные даты проведения ярмарки 11−13 сентября площадка была отдана под IV Форум социальных инноваций регионов с участием мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и др.
После проведения форума Гостиный двор вновь возобновил работу по вакцинации населения. Это спровоцировало целый ряд технических трудностей, с которыми пришлось столкнуться организаторам и участникам при подготовке пространства. Двухэтажная структура экспозиции также вызвала некоторое недоумение у посетителей, которые первое время не могли сориентироваться.