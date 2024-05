В Москве проходит 9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2021, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В этом году арт-ярмарка Cosmoscow была перенесена в Манеж

Василий Иванов ИА REGNUM Askeri Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд партнера ямарки Audi

В этом году организаторы объявили о COVID-free формате проведения мероприятия. Это позволило гарантировать представительство большого числа иностранных художников и обезопасить участников и гостей в условиях нового всплеска заболеваемости. Свои стенды на ярмарке представляет рекордное количество галерей с самой широкой географией в истории ярмарки: посетителей ждет знакомство с участниками из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии. Во второй раз Cosmoscow пройдет в «гибридном формате»: наряду с мероприятием в Центральном Манеже ярмарка будет доступна и онлайн.

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд Samsung

Василий Иванов ИА REGNUM На ярмарке

На сегодняшний день экологическая ситуация является одной из главных мировых тем. В 2020 году Cosmoscow сделала первые шаги к тому, чтобы сократить количество отходов — отказалась от пластиковых VIP-карт, бумажных билетов и печатного каталога, заменив их электронными аналогами. В этом году Cosmoscow продолжает движение в этом направлении. Архитектурная концепция 9-го выпуска ярмарки предполагает сведение строительного и иного мусора к минимуму.

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Askeri Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Руководство ярмарки объявило о новом статусе covid-free

К экспонируемым новинкам можно отнести новую курированную секцию цифрового NFT искусства, в которой принимают участие digital-работы, преобразованные в NFT-арт-объекты специально для Cosmoscow. Кураторами проекта выступили: Елена Завелева, основатель и генеральный директор CADAF, и Джесс Конатсер, главный куратор CADAF & Digital Art Month и основатель Studio As We Are. Впервые на Cosmoscow будет представлен phygital-формат. На стенде Samsung гостям ярмарки откроется пространственная аудио-инсталляция «Unfold Your World», которую можно будет «оживить», взглянув на арт-объекты сквозь новые модели смартфонов.

Василий Иванов ИА REGNUM Didi Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM На ярмарке

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Зрители смогут перенеситесь в пограничный мир с помощью AR-эффекта и погрузиться в яркие фантазии, построенные на игре цвета c дополненными звуковыми ощущениями. Во второй раз на ярмарке будет представлен коллективный стенд Created in Moscow — кураторский проект, созданный при поддержке Агентства креативных индустрий, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Также гостей ожидают традиционные дискуссионные программы ярмарки Cosmoscow Talks и Медиафорум.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд WHO I AM Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Жданова — Пионерка курящая

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Андрея Шкарина и Марии Ефимовой

Среди важных номинаций на Cosmoscow 2021 стоит отметить номинацию «художник года», которую получила Ирина Корина; «Институцию года» получила арт-резиденция «Выкса» и «Музей года» по праву получил Мультимедиа Арт Музей, празднующий свой 25-летний юбилей.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа группы AES+F

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM — Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow 2021

Василий Иванов ИА REGNUM — Экспозиция проекта RuinArt Patronat Cosmoscow

В этом году ярмарка поменяла привычное место своего проведения, переехав из традиционного Гостиного двора в Центральный Манеж. В изначально запланированные даты проведения ярмарки 11−13 сентября площадка была отдана под IV Форум социальных инноваций регионов с участием мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и др.

Василий Иванов ИА REGNUM На ярмарке

После проведения форума Гостиный двор вновь возобновил работу по вакцинации населения. Это спровоцировало целый ряд технических трудностей, с которыми пришлось столкнуться организаторам и участникам при подготовке пространства. Двухэтажная структура экспозиции также вызвала некоторое недоумение у посетителей, которые первое время не могли сориентироваться.