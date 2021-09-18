Пациенты с COVID-19 смогли проголосовать на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИК в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИК в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИК в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

В «красной зоне» ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» был создан временный избирательный участок. Голосование провели члены избирательной комиссии, использовав обязательные для «красной зоны» средства индивидуальной защиты.

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИК в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что из «красной зоны» бюллетени и протоколы выносить не будут во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка ящика для голосования в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИК в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Протоколы участковой избирательной комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании», — отметил Николай Булаев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование в «красной зоне»

Напомним, по всей России проходят трёхдневные выборы. Такой формат проведения голосования связан с пандемией коронавируса, для меньшего скопления людей на участках. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.