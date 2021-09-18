Выборы в «красной зоне»: как голосуют пациенты с COVID-19 — фоторепортаж
Пациенты с COVID-19 смогли проголосовать на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.
В «красной зоне» ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» был создан временный избирательный участок. Голосование провели члены избирательной комиссии, использовав обязательные для «красной зоны» средства индивидуальной защиты.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что из «красной зоны» бюллетени и протоколы выносить не будут во избежание распространения коронавирусной инфекции.
«Протоколы участковой избирательной комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании», — отметил Николай Булаев.
Напомним, по всей России проходят трёхдневные выборы. Такой формат проведения голосования связан с пандемией коронавируса, для меньшего скопления людей на участках. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.