В Екатеринбурге местная команда «Автомобилист» проиграла хоккеистам «Авангарда». Очередной матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Василевский

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Маккеев

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Емелин

Алексей Колчин ИА REGNUM Боо Хартли

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча «Автомобилист» — «Авангард»

Алексей Колчин ИА REGNUM Фан-сектор «Автомобилиста»

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча «Автомобилист» — «Авангард»

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Шумаков

Счёт составил 3:1. Единственную шайбу от хозяев забросил Брукс Мэйсек. А среди гостей отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Стефан Да Коста

Алексей Колчин ИА REGNUM Цегларик

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты «Автомобилиста» празднуют заброшенную шайбу

Алексей Колчин ИА REGNUM Толчинский и Белоусов

Алексей Колчин ИА REGNUM Трямкин против Жаркова

Алексей Колчин ИА REGNUM Щемеров и Грицюк

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» — «Авангард»

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Толчинский

Таким образом, омская команда прервала серию поражений на чемпионате КХЛ.