«Автомобилист» проиграл «Авангарду» на домашнем матче КХЛ— фоторепортаж
18 сентября 2021
В Екатеринбурге местная команда «Автомобилист» проиграла хоккеистам «Авангарда». Очередной матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Василевский
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Маккеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Емелин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боо Хартли
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фан-сектор «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сергей Шумаков
Счёт составил 3:1. Единственную шайбу от хозяев забросил Брукс Мэйсек. А среди гостей отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Стефан Да Коста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цегларик
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» празднуют заброшенную шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Толчинский и Белоусов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трямкин против Жаркова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Щемеров и Грицюк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сергей Толчинский
Таким образом, омская команда прервала серию поражений на чемпионате КХЛ.