В музее русского импрессионизма открылась выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924». Сотни лучших авторов живописи, скульптуры, рисунков предоставили свои работы для крупного показа в США. Спустя сто лет знаковые работы из музейных и частных собраний России и мира, в том числе из Галереи Альбертино в Вене, можно увидеть в Москве. Организаторы выставки провели большое исследование, собирая более года работы для этого музейного проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактильная картина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактильная картина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

В процессе исследовательской работы организаторы подтвердили участие того или иного полотна в американской выставке при помощи архивных документов, каталогов аукционных торгов, консультаций с музейными хранителями, а так же переговоров с коллекционерами и сотрудниками аукционных домов. В отдельном зале расположили работы, достоверность участия которых под вопросом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма-Петров Водкин. Женское лицо. 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Некоторые работы искусствоведы заново открыли для зрителей. На экспозиции представлены работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других художников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

В 1924 году на выставке было представлено более 1000 работ. Получился уникальный срез русского искусства первой четверти XX века. Американская выставка предполагала продажу произведений, соответственно участники отправляли на нее свои лучшие работы. Проходила она на самой лучшей выставочной площадке Нью-Йорка — в Большом Центральном дворце в центре Манхеттена. После этого экспозиция побывала ещё в двадцати городах США и Канады. За время нью-йорской экспозиции было продано более 90 работ на сумму более 50 000 долларов. Среди покупателей были дизайнер Луис Комфорт Тиффани, бизнесмен Чарльз Крейн, Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Выставка проходит в Музее русского импрессионизма до 16 января 2022 года.