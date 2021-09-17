На Васильевском острове Петербурга 17 сентября состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной народному артисту СССР, лауреату Государственной премии РСФСР Георгию Степановичу Жжёнову.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие мемориальной доски Георгию Жженову на углу Большого проспекта Васильевского острова и 1-й линии

Мемориальная доска установлена на фасаде дома 20, литера А по 1-й линии Васильевского острова. В этом доме актер жил с 1924 по 1938 годы, с этим зданием связано много важных событий в его жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориальная доска Георгию Жженову в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориальная доска Георгию Жженову в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Дочь Георгия Жженова — Мария Жженова

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие мемориальной доски Георгию Жженову на углу Большого проспекта Васильевского острова и 1-й линии

Дарья Драй ИА REGNUM Внук Георгия Жженова — Георгий Бабин

Доска установлена по решению правительства Северной столицы, поддержавшему инициативу Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ, которая взяла на себя финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, а также последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.

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Георгий Степанович Жжёнов (09.03.1915 — 08.12.2005) — выдающийся актер театра и кино, литератор и общественный деятель. В творческой биографии Жжёнова 110 фильмов, в том числе культовые «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Экипаж».

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориальная доска Георгию Жженову в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Гости церемонии открытия мемориальной доски Георгию Жженову

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориальной доскае Георгию Жженову в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие мемориальной доски Георгию Жженову на углу Большого проспекта Васильевского острова и 1-й линии

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориальной доске Георгию Жженову в Санкт-Петербурге

За своё яркое творчество и профессиональные достижения был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Лауреат кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство», премии Международного кинофестиваля «Кинотавр» и других.