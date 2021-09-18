Путь к озеру Безмолвия — фоторепортаж
Кавказский заповедник — один из крупнейших природных заповедников России и второй по величине заповедник в Европе. Территориально располагается сразу в трёх субъектах Российской Федерации — Краснодарском крае, в республиках Адыгея и Карачаево-Черкесия.
Заповедник был создан для сохранения популяции кавказского зубра в 1924 году и первоначально получил название «Зубровый». На сегодняшний день в заповеднике обитают более 1000 зубров, а также 1700 кавказских благородных оленей, 1300 серн, 3200 туров, 600 медведей. В 1999 году природный комплекс был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В заповеднике обустроено 16 эколого-туристических маршрутов общей протяженностью около 450 км.
Жемчужина Кавказского заповедника — высокогорные Имеретинские озёра. Увидеть их можно на одном из самых живописных пешеходных маршрутов «Кордон Закан — Имеретинские озера» (маршрут №12). Чтобы увидеть озёра, туристам приходится пройти около 17 километров по смешанным лесам и по альпийским лугам, а также подняться на высоту более 1000 метров. Прохождение маршрута занимает несколько дней, поэтому на тропе оборудованы места стоянок для организации ночёвок.
Имеретинский горный хребет буквально усыпан озёрами, которые образовались в результате таяния ледников. Озёра располагаются на высоте более 2500 м над уровнем моря, вода в них кристально чистая и имеет необычайно голубой цвет. Самым большим из озёр считается Большое Имеретинское озеро, или озеро Безмолвия, его площадь составляет около 200 000 кв. м. Самое глубокое — озеро Буша, его глубина 24 метра. Рядом находятся озера Географов, Ривьера и Поднебесное.
Большое Имеретинское озеро — каровое, но при этом в тридцати метрах от берега над водой возвышается массивный скалистый остров. Озером Безмолвия впервые назвала озеро К. Ю. Голгофская, ботаник, научный сотрудник Кавказского заповедника в 1964 году. Она была поражена тишиной, которая царила у озера на фоне шумного потока реки Имеретинка.
Пешеходный маршрут работает с июня по сентябрь, наиболее удачным для посещения считается август месяц.