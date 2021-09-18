Кавказский заповедник — один из крупнейших природных заповедников России и второй по величине заповедник в Европе. Территориально располагается сразу в трёх субъектах Российской Федерации — Краснодарском крае, в республиках Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Кордон «Закан»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Имеретинские водопады
Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника
Денис Абрамов ИА REGNUM
Высота Имеретинского водопада более 60 метров
Денис Абрамов ИА REGNUM
Нижняя стоянка
Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Заповедник был создан для сохранения популяции кавказского зубра в 1924 году и первоначально получил название «Зубровый». На сегодняшний день в заповеднике обитают более 1000 зубров, а также 1700 кавказских благородных оленей, 1300 серн, 3200 туров, 600 медведей. В 1999 году природный комплекс был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника
Денис Абрамов ИА REGNUM
Западнокавказский (кубанский) тур
Денис Абрамов ИА REGNUM
Западнокавказский (кубанский) тур
Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12
Денис Абрамов ИА REGNUM
Брусника
Денис Абрамов ИА REGNUM
Астранция Moulin Rouge
Денис Абрамов ИА REGNUM
Примула обыкновенная

В заповеднике обустроено 16 эколого-туристических маршрутов общей протяженностью около 450 км.

Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника
Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника
Денис Абрамов ИА REGNUM
На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Жемчужина Кавказского заповедника — высокогорные Имеретинские озёра. Увидеть их можно на одном из самых живописных пешеходных маршрутов «Кордон Закан — Имеретинские озера» (маршрут №12). Чтобы увидеть озёра, туристам приходится пройти около 17 километров по смешанным лесам и по альпийским лугам, а также подняться на высоту более 1000 метров. Прохождение маршрута занимает несколько дней, поэтому на тропе оборудованы места стоянок для организации ночёвок.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Большое Имеретинское озеро также называют озером Безмолвия
Денис Абрамов ИА REGNUM
Большое Имеретинское озеро — самое крупное озеро Кавказского заповедника
Денис Абрамов ИА REGNUM
Большое Имеретинское озеро
Денис Абрамов ИА REGNUM
Большое Имеретинское озеро
Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Н. А. Буша
Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Н. А. Буша – одно из глубочайших озёр Имеретинского горного узла
Денис Абрамов ИА REGNUM
Реликтовые крокусы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дороникум восточный

Имеретинский горный хребет буквально усыпан озёрами, которые образовались в результате таяния ледников. Озёра располагаются на высоте более 2500 м над уровнем моря, вода в них кристально чистая и имеет необычайно голубой цвет. Самым большим из озёр считается Большое Имеретинское озеро, или озеро Безмолвия, его площадь составляет около 200 000 кв. м. Самое глубокое — озеро Буша, его глубина 24 метра. Рядом находятся озера Географов, Ривьера и Поднебесное.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Ривьера имеет площадь 7000 кв. м и находится чуть ниже озера Географов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Географов находится на высоте 2728 м
Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Географов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Ледник
Денис Абрамов ИА REGNUM
Имеретинское озеро
Денис Абрамов ИА REGNUM
Озеро Поднебесное расположено на высоте 2850 м под перевалом Поднебесным
Денис Абрамов ИА REGNUM
Тур

Большое Имеретинское озеро — каровое, но при этом в тридцати метрах от берега над водой возвышается массивный скалистый остров. Озером Безмолвия впервые назвала озеро К. Ю. Голгофская, ботаник, научный сотрудник Кавказского заповедника в 1964 году. Она была поражена тишиной, которая царила у озера на фоне шумного потока реки Имеретинка.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Смотритель приюта (стоянки)
Денис Абрамов ИА REGNUM
Верхняя стоянка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Верхняя стоянка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Записки туристов

Пешеходный маршрут работает с июня по сентябрь, наиболее удачным для посещения считается август месяц.