Кавказский заповедник — один из крупнейших природных заповедников России и второй по величине заповедник в Европе. Территориально располагается сразу в трёх субъектах Российской Федерации — Краснодарском крае, в республиках Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кордон «Закан»

Денис Абрамов ИА REGNUM Имеретинские водопады

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Денис Абрамов ИА REGNUM Высота Имеретинского водопада более 60 метров

Денис Абрамов ИА REGNUM Нижняя стоянка

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Заповедник был создан для сохранения популяции кавказского зубра в 1924 году и первоначально получил название «Зубровый». На сегодняшний день в заповеднике обитают более 1000 зубров, а также 1700 кавказских благородных оленей, 1300 серн, 3200 туров, 600 медведей. В 1999 году природный комплекс был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Денис Абрамов ИА REGNUM Западнокавказский (кубанский) тур

Денис Абрамов ИА REGNUM Западнокавказский (кубанский) тур

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12

Денис Абрамов ИА REGNUM Брусника

Денис Абрамов ИА REGNUM Астранция Moulin Rouge

Денис Абрамов ИА REGNUM Примула обыкновенная

В заповеднике обустроено 16 эколого-туристических маршрутов общей протяженностью около 450 км.

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Денис Абрамов ИА REGNUM На тропе маршрута №12 Кавказского заповедника

Жемчужина Кавказского заповедника — высокогорные Имеретинские озёра. Увидеть их можно на одном из самых живописных пешеходных маршрутов «Кордон Закан — Имеретинские озера» (маршрут №12). Чтобы увидеть озёра, туристам приходится пройти около 17 километров по смешанным лесам и по альпийским лугам, а также подняться на высоту более 1000 метров. Прохождение маршрута занимает несколько дней, поэтому на тропе оборудованы места стоянок для организации ночёвок.

Денис Абрамов ИА REGNUM Большое Имеретинское озеро также называют озером Безмолвия

Денис Абрамов ИА REGNUM Большое Имеретинское озеро — самое крупное озеро Кавказского заповедника

Денис Абрамов ИА REGNUM Большое Имеретинское озеро

Денис Абрамов ИА REGNUM Большое Имеретинское озеро

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Н. А. Буша

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Н. А. Буша – одно из глубочайших озёр Имеретинского горного узла

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовые крокусы

Денис Абрамов ИА REGNUM Дороникум восточный

Имеретинский горный хребет буквально усыпан озёрами, которые образовались в результате таяния ледников. Озёра располагаются на высоте более 2500 м над уровнем моря, вода в них кристально чистая и имеет необычайно голубой цвет. Самым большим из озёр считается Большое Имеретинское озеро, или озеро Безмолвия, его площадь составляет около 200 000 кв. м. Самое глубокое — озеро Буша, его глубина 24 метра. Рядом находятся озера Географов, Ривьера и Поднебесное.

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Ривьера имеет площадь 7000 кв. м и находится чуть ниже озера Географов

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Географов находится на высоте 2728 м

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Географов

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник

Денис Абрамов ИА REGNUM Имеретинское озеро

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Поднебесное расположено на высоте 2850 м под перевалом Поднебесным

Денис Абрамов ИА REGNUM Тур

Большое Имеретинское озеро — каровое, но при этом в тридцати метрах от берега над водой возвышается массивный скалистый остров. Озером Безмолвия впервые назвала озеро К. Ю. Голгофская, ботаник, научный сотрудник Кавказского заповедника в 1964 году. Она была поражена тишиной, которая царила у озера на фоне шумного потока реки Имеретинка.

Денис Абрамов ИА REGNUM Смотритель приюта (стоянки)

Денис Абрамов ИА REGNUM Верхняя стоянка

Денис Абрамов ИА REGNUM Верхняя стоянка

Денис Абрамов ИА REGNUM Записки туристов

Пешеходный маршрут работает с июня по сентябрь, наиболее удачным для посещения считается август месяц.