Крымские аграрии с начала уборочной кампании собрали более 20 тысяч тонн яблок летнего срока созревания — это на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом в ходе рабочей поездки в Кировский район сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоневый сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Андрей Рюмшин посетил одно из крупнейших садоводческих предприятий республики полного цикла ООО «Фрукты Старого Крыма». Предприятие общей площадью 255 га занимается выращиванием и оптовой реализации яблок по всей России. В хозяйстве используются саженцы, выращенные в питомниках Крыма, Италии и Бельгии. При посадках применяются современная агротехника и итальянские методики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоко

«Аграрии приступили к уборке яблок, которые пойдут на хранение. В Республике Крым порядка 5 тысяч гектаров плодоносящих садов яблони. В прошлом году было собрано более 122 тысяч тонн яблок. В этом году также планируем собрать хороший урожай», — отметил вице-премьер.

Александр Полегенько ИА REGNUM Склад хранения яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Склад хранения яблок

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу

В 2014 году на ООО «Фрукты Старого Крыма» началась реализация масштабного инвестпроекта, объем вложенных средств составил 1,2 млрд рублей. В рамках проекта будет построено плодохранилище на 16 000 тонн с регулируемой газовой средой. Благодаря этому потребительские свойства яблок вплоть до сбора нового урожая удастся сохранить.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проба яблока

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

Александр Полегенько ИА REGNUM Цех по переработке и отбору яблок на продажу