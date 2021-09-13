Спасатели и огнеборцы Москвы отработали методы эвакуации в случае возможной аварийной остановки подъемника над акваторией Москвы-реки. По легенде учений, фуникулер неожиданно остановился и часть кабинок с пассажирами оказались над Москвой-рекой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Журналистам показали технологии спасения при технологическом сбое работы канатной дороги. Собравшихся заверили, что такие эксцессы в принципе исключены. Перед вводом фуникулера в эксплуатацию были проработаны возможные внештатные ситуации, тем не менее службы спасения ежегодно проверяют свои возможности по спасению пассажиров канатки в случае ЧП.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Протяженность канатной дороги Лужники — Воробьевы горы составляет 700 метров, при полной загрузке в кабинках могут находиться 280 человек, а в случае нештатной ситуации над акваторией Москвы-реки могут оказаться 8 кабинок. Специфические характеристики объекта требуют координации различных служб. Поэтому в ежегодных учениях участвуют десантники-спасатели, спасатели-речники, пилоты и медики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Погода оказалась нелетной, пришлось обойтись без участия воздушных судов. В учениях была задействована только наземная группировка из 17 единиц спецтехники, среди которых пожарные автолестницы, подъемники со стрелой, которая может доставать до трети реки, а также 70 спасателей. В водную составляющую отряда вошли многофункциональный корабль «Полковник Чернышев» и катера флотилии Мосгорспаса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Тем не менее журналистам продемонстрировали, как в случае ЧП с помощью альпинистского снаряжения будут эвакуировать пассажиров с высоты птичьего полета на катера спасателей. Откуда условных пострадавших, в роли которых выступили сами спасатели и желающие из пишущей братии, передавали для оказания медицинской помощи врачам, которые при необходимости доставляли нуждающихся в стационары.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

В целом отработанная технология выглядит следующим образом. При поступлении на телефоны городских служб спасения сигнала о происшествии объявляется тревога рангом не ниже третьего, на место высылается 17 единиц техники и не менее 50−70 человек личного состава. На Лужнецкую и Бережковскую набережную в течение 10 минут прибывают задействованные в операции силы и разворачивают необходимое оборудование.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Учения на канатной дороге Лужники — Воробьевы горы Департамента ГОЧСиПБ

В заключение отметим, что с поставленными задачами спасатели справились. Ветреная погода внесла свои коррективы, как шутили сами участники — приблизила их к боевым. Также отметим отзывчивость гулявших на Воробьевых горах москвичей и гостей столицы, многие отдыхающие с тревогой спрашивали о том, что происходит, и не сразу верили в то, что это всего лишь учения.