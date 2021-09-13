Запад-2021: Псковские десантники отработали контрнаступление — фоторепортаж
В Псковской области на полигоне «Струги Красные» проходят учения «Запад-2021», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Накануне подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск осуществили первое в истории ВДВ ночное десантирование на площадку «Кислово», затем провели захват аэродрома условного противника, совершили марш на штатной технике в район выполнения задач протяженностью свыше 100 километров и обеспечили захват выгодного рубежа для проведения наступательной операции.
Всего на площадку приземления «Кислово» под Псковом было десантировано 600 человек и девять единиц боевой техники.
В ходе ведения боя расчеты подразделений противовоздушной обороны десантников из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба», самоходных ЗРК «Стрела-10МН», зенитных установок ЗУ-23−2 отразили воздушное нападение условного противника.
На завершающем этапе розыгрыша практических действий на полигоне «Струги Красные» десантники на новейших боевых машинах десанта БМД-4М при поддержке вертолетов армейской авиации, артиллерии и танков Т-72Б3 отработали контрнаступательные действия, в ходе которых огнем из стрелкового оружия и вооружения боевых машин остановили продвижение и уничтожили незаконные вооруженные формирования условного противника.
Учения «Запад 2021» привлекли особое внимание СМИ как отечественных, так и зарубежных. Численность пресс-группы составляет примерно 90 человек, более половины из которых представляют иностранные издания.