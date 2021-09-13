В Псковской области на полигоне «Струги Красные» проходят учения «Запад-2021», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Десантники демонстрируют свое вооружение в рамках военной выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка техники

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом операции

Василий Иванов ИА REGNUM О. Александр поздравил военнослужащих с днем памяти святого князя Александра Невского и благословил их перед началом учебных боевых действий

Василий Иванов ИА REGNUM Боевой сигнал

Накануне подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск осуществили первое в истории ВДВ ночное десантирование на площадку «Кислово», затем провели захват аэродрома условного противника, совершили марш на штатной технике в район выполнения задач протяженностью свыше 100 километров и обеспечили захват выгодного рубежа для проведения наступательной операции.

Василий Иванов ИА REGNUM Разъяснение плана боевых действий

Василий Иванов ИА REGNUM — Сигнальным цветом союзные силы обозначают свое местоположение

Василий Иванов ИА REGNUM Начало учений

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака

Василий Иванов ИА REGNUM На полигоне Струги Красные

Василий Иванов ИА REGNUM БМД-4М

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-8 АТМШ

Всего на площадку приземления «Кислово» под Псковом было десантировано 600 человек и девять единиц боевой техники.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрителям раздали бинокли, чтобы они могли лучше видеть происходящее

Василий Иванов ИА REGNUM Поле боя

Василий Иванов ИА REGNUM Бойцы десантных войск наблюдают за ходом операции

В ходе ведения боя расчеты подразделений противовоздушной обороны десантников из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба», самоходных ЗРК «Стрела-10МН», зенитных установок ЗУ-23−2 отразили воздушное нападение условного противника.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая колонна движется в сторону условного противника

Василий Иванов ИА REGNUM В пылу сражения

Василий Иванов ИА REGNUM Атака сил авиации

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолеты отходят на свою базу

Василий Иванов ИА REGNUM Операция завершилась уничтожением условного противника

Василий Иванов ИА REGNUM Поле боя опустело

На завершающем этапе розыгрыша практических действий на полигоне «Струги Красные» десантники на новейших боевых машинах десанта БМД-4М при поддержке вертолетов армейской авиации, артиллерии и танков Т-72Б3 отработали контрнаступательные действия, в ходе которых огнем из стрелкового оружия и вооружения боевых машин остановили продвижение и уничтожили незаконные вооруженные формирования условного противника.

Василий Иванов ИА REGNUM Пресса

Василий Иванов ИА REGNUM Командир батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка гвардии подполковник Константин Шипов комментирует ход учений

Учения «Запад 2021» привлекли особое внимание СМИ как отечественных, так и зарубежных. Численность пресс-группы составляет примерно 90 человек, более половины из которых представляют иностранные издания.