В аэропорту Симферополя прошёл ставший уже традиционным «Бархатный споттинг». Его участниками стали авиационные фотографы не только из Крыма, но и из Санкт-Петербурга, Новороссийска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа международного аэропорта «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в международном аэропорту Симферополь

«Бархатный споттинг» проводится в аэропорту Симферополя ежегодно с 2017 года и приурочен к завершению высокого курортного сезона в Крыму.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Aeroflot, Airbus A321

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Aeroflot, Airbus A321

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Nordwind, Boeing 737

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании S7

Александр Полегенько ИА REGNUM Рейс авиакомпании S7

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Ural Airlines

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Ural Airlines

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Red Wings

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Россия, Airbus A319

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Ural Airlines, Airbus A320

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в аэропорту Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Rusline, Bombardier CRJ200

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

В течение всего дня любители авиационной фотографии имели возможность запечатлеть взлеты и посадки воздушных судов, а также работу международного аэропорта «Симферополь». На сегодняшний день рейсы из Симферополя выполняют 15 авиакомпаний, осуществляющих полёты по 63 направлениям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Споттеры в аэропорту «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Споттеры в аэропорту «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Споттеры в аэропорту «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в закатное время

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время

С начала 2021 года аэропорт Симферополь обслужил 5 018 153 пассажира. Это на 72% превышает показатели 2020 года и на 35% — доковидного 2019 года. Самыми популярными направлениями полетов в аэропорту «Симферополь» за прошедший месяц стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. По числу перевезённых в августе пассажиров лидирует авиакомпания «Аэрофлот».