В аэропорту Симферополя прошёл ставший уже традиционным «Бархатный споттинг». Его участниками стали авиационные фотографы не только из Крыма, но и из Санкт-Петербурга, Новороссийска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный аэропорт «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный аэропорт «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа международного аэропорта «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёты в международном аэропорту Симферополь
«Бархатный споттинг» проводится в аэропорту Симферополя ежегодно с 2017 года и приурочен к завершению высокого курортного сезона в Крыму.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Aeroflot, Airbus A321
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Aeroflot, Airbus A321
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Nordwind, Boeing 737
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании S7
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рейс авиакомпании S7
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Ural Airlines
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Ural Airlines
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Red Wings
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Россия, Airbus A319
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Ural Airlines, Airbus A320
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёты в аэропорту Симферополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Cамолёт авиакомпании Rusline, Bombardier CRJ200
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт в небе
В течение всего дня любители авиационной фотографии имели возможность запечатлеть взлеты и посадки воздушных судов, а также работу международного аэропорта «Симферополь». На сегодняшний день рейсы из Симферополя выполняют 15 авиакомпаний, осуществляющих полёты по 63 направлениям.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Споттеры в аэропорту «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Споттеры в аэропорту «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Споттеры в аэропорту «Симферополь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт в небе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт в закатное время
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа международно аэропорта «Симферополь» в вечернее время
С начала 2021 года аэропорт Симферополь обслужил 5 018 153 пассажира. Это на 72% превышает показатели 2020 года и на 35% — доковидного 2019 года. Самыми популярными направлениями полетов в аэропорту «Симферополь» за прошедший месяц стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. По числу перевезённых в августе пассажиров лидирует авиакомпания «Аэрофлот».