На Кронверкской набережной Петропавловской крепости Петербурга два выходных дня подряд проходил фестиваль военно-исторической реконструкции «Невская битва», посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Военное-исторический фестиваль «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Фестиваль, организованный Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и реконструкторскими клубами России познакомил зрителей с военной и гражданской культурой Руси и Европы XIII века.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцарский турнир на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Помимо масштабной реконструкции эпизода Невской битвы, прославившей новгородского князя Александра Ярославича и давшей имя фестивалю, на большой лужайке два дня подряд проходил организованный по средневековым правилам турнир. В нем приняли участие конные реконструкторы в доспехах европейских рыцарей и русских дружинников.

Участники соревнований должны были показать своё умение на скаку поразить копьём «сарацина» (деревянную крутящуюся мишень), насадить кольцо, поднять с земли платок, а лучше сразу несколько.

Дарья Драй ИА REGNUM Лощади рыцарей

Дарья Драй ИА REGNUM Рыцари на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на военно-историческом фестивале «Невская битва»

В следующей части турнира копьё менялось на рубящее оружие — меч или боевой топор. Воины мерялись силой и точностью в разрубании насаженных на столбы кочанов капусты и яблок. Некоторые успевали последовательно разрубить сразу несколько овощей, иногда меняя один меч на другой.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Интерактивная площадка на военно-историческом фестивале «Невская битва»

В командных состязаниях западные и русские воины должны были захватить знамя «противника» или «поразить» командира противоположной команды. Также на «Невской битве» были организованы схватки пеших воинов, поединки с мечами и щитами либо с древковым оружием.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерактивная площадка на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Фестивальные сражения сопровождала русская и европейская фольклорная музыка и народные песни. Для гостей работали лавки с различными изделиями ремесленников — сувенирами, украшениями, оберегами, посудой и другими бытовыми вещами, репликами оружия, игрушками и разнообразными вкусностями.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка на военно-историческом фестивале «Невская битва»

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка на военно-историческом фестивале «Невская битва»

На интерактивных площадках можно было попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета, в метании копья и топора, а на ремесленных площадках, например, самостоятельно выковать памятную монету.