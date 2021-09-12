Большой Екатерининский Бал состоялся в Большом Царицынском дворце. Ежегодное мероприятие проводилось в шестой раз и совпало в этом году с проведением Дня города столицы. Что примечательно, 2021 год — год Германии в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу в Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Красной дорожке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Красной дорожке

На костюмированном балу гости имели возможность окунуться в атмосферу светского вечера и познакомиться с бальными традициями эпохи Екатерины II.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оксана Федорова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Бал открыла певица Светлана Касьян, покорившая своим сопрано европейскую публику и удостоенная личной аудиенции папы Римского Франциска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Танцевальная программа состояла из бальных и исторических немецких танцев XVI — XXI веков. Мастер-класс для новичков проводили профессиональные танцмейстеры. Они напомнили движения танцев и показали новые фигуры. Живая музыка сопровождала мероприятие в исполнении камерного оркестра «Московская Камерата» под руководством Заслуженного артиста России Николая Соколова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дирижер Николай Соколов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыканты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танец

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости танцуют венский вальс

Совместно с Благотворительным фондом Оксана Федорова провела розыгрыш благотворительной лотереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оксана Федорова проводит розыгрыш

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оксана Федорова проводит розыгрыш

«Большой Екатерининский Бал погружает участников в эпоху правления императрицы Екатерины Великой, которая прославилась не только как выдающийся государственный деятель, но и как большая любительница балов и маскарадов. Здесь можно почувствовать себя гостем светского раута, увидеть танцы и другие развлечения прошлых столетий, а также самому попробовать себя в роли танцора», — сказал о мероприятии руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на Большом Екатерининском Балу

Ведущие вечера музыкант Дмитрий Вебер и телеведущая Катя Гершуни сопровождали программу весь вечер.