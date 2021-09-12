Большой Екатерининский Бал в Царицыно — фоторепортаж
Большой Екатерининский Бал состоялся в Большом Царицынском дворце. Ежегодное мероприятие проводилось в шестой раз и совпало в этом году с проведением Дня города столицы. Что примечательно, 2021 год — год Германии в России.
На костюмированном балу гости имели возможность окунуться в атмосферу светского вечера и познакомиться с бальными традициями эпохи Екатерины II.
Бал открыла певица Светлана Касьян, покорившая своим сопрано европейскую публику и удостоенная личной аудиенции папы Римского Франциска.
Танцевальная программа состояла из бальных и исторических немецких танцев XVI — XXI веков. Мастер-класс для новичков проводили профессиональные танцмейстеры. Они напомнили движения танцев и показали новые фигуры. Живая музыка сопровождала мероприятие в исполнении камерного оркестра «Московская Камерата» под руководством Заслуженного артиста России Николая Соколова.
Совместно с Благотворительным фондом Оксана Федорова провела розыгрыш благотворительной лотереи.
«Большой Екатерининский Бал погружает участников в эпоху правления императрицы Екатерины Великой, которая прославилась не только как выдающийся государственный деятель, но и как большая любительница балов и маскарадов. Здесь можно почувствовать себя гостем светского раута, увидеть танцы и другие развлечения прошлых столетий, а также самому попробовать себя в роли танцора», — сказал о мероприятии руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Ведущие вечера музыкант Дмитрий Вебер и телеведущая Катя Гершуни сопровождали программу весь вечер.