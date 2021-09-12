«Запад-2021»: Россия и Белоруссия провели совместные учения — фоторепортаж
В Калининградской области на тактическом поле «Павенково» полигона Правдинский в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» был разыгран эпизод практических действий войск России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В ходе данного эпизода были отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.
К участию в эпизоде учения привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота.
Прикрытие наступления в заданных районах обеспечивали истребители Су-27. С целью завоевания господства в воздухе и отражения ударов воздушного «противника» самолёты истребительной авиации имитировали ведение воздушных боёв для расчистки воздушного пространства.
Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и ствольной артиллерией. Огневую поддержку действиям войск осуществляли системы залпового огня «Ураган». С целью снижения боевых возможностей сухопутной группировки войск «противника», фронтовые бомбардировщики Су-30СМ нанесли удар по заранее разведанным ключевым пунктам обороны «неприятеля». Еще один удар по позициям «противника» был нанесён самолетами морской авиации Балтийского флота Су-24 и Су-30СМ. Перед началом контрудара артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям нанесла большой урон «неприятелю».
Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. В свою очередь, действия авиации «противника» имитировались с помощью осветительных мин. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». В ходе действий войск был применён особый приём «танковая карусель», выработанный на основе опыта военной операции в Сирии и обеспечивающий практически полную неуязвимость боевых машин.
В период с 10 по 16 сентября 2021 г. под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации проводится совместное стратегическое учение «Запад-2021».
Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.
Тема учения: «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».