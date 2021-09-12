В Калининградской области на тактическом поле «Павенково» полигона Правдинский в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» был разыгран эпизод практических действий войск России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Юные морские кадеты наблюдают за учениями

В ходе данного эпизода были отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.

Василий Иванов ИА REGNUM
Тяжелые истребители Су-27
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка техники
Василий Иванов ИА REGNUM
Дрон на военной выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Военная выставка
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке также была представлена эпоха Великой Отечественной войны

К участию в эпизоде учения привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота.

Василий Иванов ИА REGNUM
На учениях «Запад-2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
План операции

Прикрытие наступления в заданных районах обеспечивали истребители Су-27. С целью завоевания господства в воздухе и отражения ударов воздушного «противника» самолёты истребительной авиации имитировали ведение воздушных боёв для расчистки воздушного пространства.

Василий Иванов ИА REGNUM
На Правдинском полигоне
Василий Иванов ИА REGNUM
Учения «Запад-2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Танковая атака
Василий Иванов ИА REGNUM
«Град» ведет стрельбу

Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и ствольной артиллерией. Огневую поддержку действиям войск осуществляли системы залпового огня «Ураган». С целью снижения боевых возможностей сухопутной группировки войск «противника», фронтовые бомбардировщики Су-30СМ нанесли удар по заранее разведанным ключевым пунктам обороны «неприятеля». Еще один удар по позициям «противника» был нанесён самолетами морской авиации Балтийского флота Су-24 и Су-30СМ. Перед началом контрудара артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям нанесла большой урон «неприятелю».

Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-24 ведет огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
СУ-30СМ выполняют маневр
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-24
Василий Иванов ИА REGNUM
Пехота меняет позицию
Василий Иванов ИА REGNUM
Т-72Б3М

Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. В свою очередь, действия авиации «противника» имитировались с помощью осветительных мин. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». В ходе действий войск был применён особый приём «танковая карусель», выработанный на основе опыта военной операции в Сирии и обеспечивающий практически полную неуязвимость боевых машин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Зрительская трибуна на полигоне Правдинский
Василий Иванов ИА REGNUM
Поле боя
Василий Иванов ИА REGNUM
Учения «Запад-2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
БТР-80 снимается с позиции

В период с 10 по 16 сентября 2021 г. под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации проводится совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Василий Иванов ИА REGNUM
На учениях «Запад 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Командирская колонна идет вслед наступающим войскам
Василий Иванов ИА REGNUM
Самоходная артиллерия ведет огонь

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Василий Иванов ИА REGNUM
Командир 7-го полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота подполковник Александр Завадский дает интервью о ходе операции на учениях «Запад-2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Обеденный перерыв у полевой кухни

Тема учения: «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».