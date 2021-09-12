В Калининградской области на тактическом поле «Павенково» полигона Правдинский в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» был разыгран эпизод практических действий войск России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Юные морские кадеты наблюдают за учениями

В ходе данного эпизода были отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.

Василий Иванов ИА REGNUM Тяжелые истребители Су-27

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка техники

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон на военной выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Военная выставка

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке также была представлена эпоха Великой Отечественной войны

К участию в эпизоде учения привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота.

Василий Иванов ИА REGNUM На учениях «Запад-2021»

Василий Иванов ИА REGNUM План операции

Прикрытие наступления в заданных районах обеспечивали истребители Су-27. С целью завоевания господства в воздухе и отражения ударов воздушного «противника» самолёты истребительной авиации имитировали ведение воздушных боёв для расчистки воздушного пространства.

Василий Иванов ИА REGNUM На Правдинском полигоне

Василий Иванов ИА REGNUM Учения «Запад-2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака

Василий Иванов ИА REGNUM «Град» ведет стрельбу

Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и ствольной артиллерией. Огневую поддержку действиям войск осуществляли системы залпового огня «Ураган». С целью снижения боевых возможностей сухопутной группировки войск «противника», фронтовые бомбардировщики Су-30СМ нанесли удар по заранее разведанным ключевым пунктам обороны «неприятеля». Еще один удар по позициям «противника» был нанесён самолетами морской авиации Балтийского флота Су-24 и Су-30СМ. Перед началом контрудара артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям нанесла большой урон «неприятелю».

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-24 ведет огонь

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-30СМ выполняют маневр

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-24

Василий Иванов ИА REGNUM Пехота меняет позицию

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72Б3М

Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. В свою очередь, действия авиации «противника» имитировались с помощью осветительных мин. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». В ходе действий войск был применён особый приём «танковая карусель», выработанный на основе опыта военной операции в Сирии и обеспечивающий практически полную неуязвимость боевых машин.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрительская трибуна на полигоне Правдинский

Василий Иванов ИА REGNUM Поле боя

Василий Иванов ИА REGNUM Учения «Запад-2021»

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-80 снимается с позиции

В период с 10 по 16 сентября 2021 г. под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации проводится совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Василий Иванов ИА REGNUM На учениях «Запад 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Командирская колонна идет вслед наступающим войскам

Василий Иванов ИА REGNUM Самоходная артиллерия ведет огонь

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Василий Иванов ИА REGNUM Командир 7-го полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота подполковник Александр Завадский дает интервью о ходе операции на учениях «Запад-2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Обеденный перерыв у полевой кухни

Тема учения: «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».