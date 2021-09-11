11−12 сентября Москва отмечает 874-летие. В этом году празднования прошли без прежнего размаха.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Украшение витрины на Тверской улице. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гуляюще по центру города. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Марьино. День города в Москве
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Дня города пройдет скромно. В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большая часть Красной площади закрыта. Конструкции фестиваля Спасская Башня еще не разобраны. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гуляющие по Красной площади. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гуляющие по Красной площади. День города в Москве
Вместо традиционного концерта на Красной площади праздничные мероприятия прошли в концертном зале «Зарядье», которые посетили президент России Владимир Путин и Сергей Собянин.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мэр Сергей Собянин в Александровском саду. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александровский сад закрыт для посетителей. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мероприятие в Александровском саду. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александровский сад закрыт для посетителей. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Часть парка Зарядье перекрыто. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Часть парка Зарядье перекрыто. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Правительственный кортеж. День города в Москве
Из-за приезда первых лиц центр города был частично перекрыт. В связи с этим москвичи, решившие в этот день прогуляться по городу, столкнулись с рядом неудобств. Помимо «Зарядья» проход был также ограничен в Александровском саду, где мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Площади Революции. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестивальная площадка в Марьино. День города в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестивальная площадка в Марьино. День города в Москве
В День города в Москве проходит фестиваль «Цветочный Джем». Кроме небольших программ, которые организовали парки Москвы, этот фестиваль — единственное большое мероприятие. Специально к празднику на площадках в центре и округах появились необычные арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фейерверк в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фейерверк в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фейерверк в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фейерверк в Парке Горького
Завершилось празднование дня рождения Москвы салютом. Но и тут не обошлось без курьёзов. Множество людей, специально приехавшие в центр города, смогли увидеть лишь небольшой 4-минутный фейерверк.