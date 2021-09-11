11−12 сентября Москва отмечает 874-летие. В этом году празднования прошли без прежнего размаха.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Украшение витрины на Тверской улице. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляюще по центру города. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино. День города в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Дня города пройдет скромно. В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большая часть Красной площади закрыта. Конструкции фестиваля Спасская Башня еще не разобраны. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие по Красной площади. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие по Красной площади. День города в Москве

Вместо традиционного концерта на Красной площади праздничные мероприятия прошли в концертном зале «Зарядье», которые посетили президент России Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мэр Сергей Собянин в Александровском саду. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александровский сад закрыт для посетителей. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мероприятие в Александровском саду. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александровский сад закрыт для посетителей. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть парка Зарядье перекрыто. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть парка Зарядье перекрыто. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Правительственный кортеж. День города в Москве

Из-за приезда первых лиц центр города был частично перекрыт. В связи с этим москвичи, решившие в этот день прогуляться по городу, столкнулись с рядом неудобств. Помимо «Зарядья» проход был также ограничен в Александровском саду, где мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Площади Революции. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветочный букет высотой более 3 метров. Фестивальная площадка на Тверской площажи. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка в Марьино. День города в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка в Марьино. День города в Москве

В День города в Москве проходит фестиваль «Цветочный Джем». Кроме небольших программ, которые организовали парки Москвы, этот фестиваль — единственное большое мероприятие. Специально к празднику на площадках в центре и округах появились необычные арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фейерверк в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фейерверк в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фейерверк в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фейерверк в Парке Горького

Завершилось празднование дня рождения Москвы салютом. Но и тут не обошлось без курьёзов. Множество людей, специально приехавшие в центр города, смогли увидеть лишь небольшой 4-минутный фейерверк.