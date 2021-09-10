Мекка и Медина в Москве — фоторепортаж с выставки
В Музее Востока открылась выставка «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства». На выставке представлены неизвестные ранее миниатюры исламских рукописей
Выставка покажет своеобразие изобразительной традиции в искусстве Ислама, истоки образов священных городов — Мекки и Медины. Изображения Каабы в Мекке появляются, видимо, вскоре после возникновения ислама, но самое раннее датированное изображение относится только к XI веку. Исторические виды Мекки и Медины обладают документальной ценностью, так как вид святых мест в современном мире сильно изменился.
Выставка рассказывает о нескольких традициях в показе исламских святынь в представленном сочинении. Первая относится к изображениям Рауды (Райского сада) и минбара (кафедра в мечети, с которой читается пятничная проповедь) Пророка в Медине. Вторая традиция — картографическая: изображение планов-схем священных городов Мекки и Медины в плоскостной проекции или в перспективе.
«Важную роль в сложении иконографии исламских святынь сыграли сертификаты — свидетельства о сокровенном хадже, в которых зачастую помещались и иллюстрации. Самые ранние такие свидетельства относятся к XII веку. Именно в них появляются первые схематические изображения святых мест. Вскоре приемы этих иллюстраций станут традиционными и для других жанров паломнических текстов, например путеводителей».
Изображения по большей части условны и стереотипны, а при ближайшем рассмотрении мало что дают для понимания внешнего облика священных городов и его эволюции. «…Это благочестивые образы, а не исторические документы, они являются стандартными, топонимически точными, но зрительно упрощенными рисунками прямоугольника с четко обозначенными местами, важными с точки зрения почитания или молитвенного обряда», — цитируют замечание О. Грабар организаторы выставки.
На выставке показано влияние европейского рисунка на миниатюры «Далаиль аль-хайрат» и шамаили конца XIX — начала XX веков.
Выставка посвящена 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Проходит с 10 сентября по 17 октября в Музее Востока, в главном здании на Никитском бульваре, дом 12. Куратор выставки — Илья Зайцев.