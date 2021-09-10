В Музее Востока открылась выставка «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства». На выставке представлены неизвестные ранее миниатюры исламских рукописей XVII—XIX веков из коллекций Москвы Казани, Новосибирска и Ялты, а также татарские, индийские и пакистанские шамаили с изображением Мекки и Медины из коллекции Музея Востока, казанских собраний и Фонда Марджани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша выставки «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мекка. Мухаммад ал-Джазули. Рукопись Средняя Азия. 1813—1814 гг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Илья Зайцев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Илья Зайцев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Благородная Рауда в лучезарной Медине

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обитель счастья. Мечеть Пророка в Медине

Выставка покажет своеобразие изобразительной традиции в искусстве Ислама, истоки образов священных городов — Мекки и Медины. Изображения Каабы в Мекке появляются, видимо, вскоре после возникновения ислама, но самое раннее датированное изображение относится только к XI веку. Исторические виды Мекки и Медины обладают документальной ценностью, так как вид святых мест в современном мире сильно изменился.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рауда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рауда

Выставка рассказывает о нескольких традициях в показе исламских святынь в представленном сочинении. Первая относится к изображениям Рауды (Райского сада) и минбара (кафедра в мечети, с которой читается пятничная проповедь) Пророка в Медине. Вторая традиция — картографическая: изображение планов-схем священных городов Мекки и Медины в плоскостной проекции или в перспективе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мекка и Медина. Печать 1802—1803 гг.

«Важную роль в сложении иконографии исламских святынь сыграли сертификаты — свидетельства о сокровенном хадже, в которых зачастую помещались и иллюстрации. Самые ранние такие свидетельства относятся к XII веку. Именно в них появляются первые схематические изображения святых мест. Вскоре приемы этих иллюстраций станут традиционными и для других жанров паломнических текстов, например путеводителей».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мечеть Пророка в Медине

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мекка и Медина. Мухаммад ад-Джазули. Рукопись переписана и закончена в 1782 г

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курильница подвесная. Ирак, XX в

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства»

Изображения по большей части условны и стереотипны, а при ближайшем рассмотрении мало что дают для понимания внешнего облика священных городов и его эволюции. «…Это благочестивые образы, а не исторические документы, они являются стандартными, топонимически точными, но зрительно упрощенными рисунками прямоугольника с четко обозначенными местами, важными с точки зрения почитания или молитвенного обряда», — цитируют замечание О. Грабар организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мекка. Гравюра. 1725 г

На выставке показано влияние европейского рисунка на миниатюры «Далаиль аль-хайрат» и шамаили конца XIX — начала XX веков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакат с Изображением Мекки, Медины, Багдада, Иерусалима и Аджмера. Индия. Печать XX в

Выставка посвящена 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Проходит с 10 сентября по 17 октября в Музее Востока, в главном здании на Никитском бульваре, дом 12. Куратор выставки — Илья Зайцев.