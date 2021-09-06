В Московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры завершаются работы по росписи храма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Отец Августин

«Вот уже более двух лет в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе идут работы по ремонту и росписи храма», — рассказал иеромонах Августин, благочинный подворья. Для создания иконописного ансамбля на стенах церкви была приглашена артель лучших мастеров из Троице-Сергиевой лавры.

Василий Иванов ИА REGNUM Купол храма

Василий Иванов ИА REGNUM В храме

В декабре 2020 г. была освящена роспись в центральном приделе храма. Сейчас работы ведутся в приделе Владимирской иконы Божией Матери. Это завершающий этап всего проекта. Другой придел преподобных Сергия и Никона Радонежских уже расписан.

Василий Иванов ИА REGNUM Храм Троицы Живоначальной в Троицком подворье

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по росписи выполняет артель мастеров из Троице-Сергиевой лавры

Поддержку и помощь в деле реконструкции храмовых росписей подворье получило как от частных меценатов, так и от крупных организаций, одной из которых является Роскосмос. Его участие в деле восстановления храма отмечено в изображении двенадцати апостолов и царя Космоса, символизирующего собой все народы, всех людей, которых апостолы призваны просветить учением о Христе.

Василий Иванов ИА REGNUM Иконостас

Василий Иванов ИА REGNUM В храме

Примечательным является и сам процесс согласования росписи храма, состоявший из трех этапов. По совместному решению комиссии и братии подворья роспись создавалась в рамках иконописной школы Дионисия, продолжателя традиций Андрея Рублева.

Василий Иванов ИА REGNUM Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на один из двух боковых приделов

Василий Иванов ИА REGNUM Отец Августин рассказывает про храмовую роспись

История самого храма берет свое начало в 1633 году, когда на подворье была построена первая деревянная церковь с приделом Преподобных Сергия и Никона Радонежских. Позже, после пожара в 1688 году, было принято решение возвести каменный храм. Его освящение состоялось в 1708 году. В 1726 году была пристроена колокольня. На сегодняшний день церковь является уникальным объектом культурного наследия.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид храма

Василий Иванов ИА REGNUM Лев — символ евангелиста Марка

Василий Иванов ИА REGNUM Ангел сворачивает Небесный свиток

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент росписи

Среди прихожан храма встречаются представители рода Пушкиных. Сам Александр Сергеевич Пушкин имел дружеские отношения с потомками настоятелей храма Малиновскими. Художник Виктор Васнецов также часто посещал храм и участвовал в его судьбе.