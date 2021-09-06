Реконструкция росписи в подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве — фото
В Московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры завершаются работы по росписи храма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Вот уже более двух лет в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе идут работы по ремонту и росписи храма», — рассказал иеромонах Августин, благочинный подворья. Для создания иконописного ансамбля на стенах церкви была приглашена артель лучших мастеров из Троице-Сергиевой лавры.
В декабре 2020 г. была освящена роспись в центральном приделе храма. Сейчас работы ведутся в приделе Владимирской иконы Божией Матери. Это завершающий этап всего проекта. Другой придел преподобных Сергия и Никона Радонежских уже расписан.
Поддержку и помощь в деле реконструкции храмовых росписей подворье получило как от частных меценатов, так и от крупных организаций, одной из которых является Роскосмос. Его участие в деле восстановления храма отмечено в изображении двенадцати апостолов и царя Космоса, символизирующего собой все народы, всех людей, которых апостолы призваны просветить учением о Христе.
Примечательным является и сам процесс согласования росписи храма, состоявший из трех этапов. По совместному решению комиссии и братии подворья роспись создавалась в рамках иконописной школы Дионисия, продолжателя традиций Андрея Рублева.
История самого храма берет свое начало в 1633 году, когда на подворье была построена первая деревянная церковь с приделом Преподобных Сергия и Никона Радонежских. Позже, после пожара в 1688 году, было принято решение возвести каменный храм. Его освящение состоялось в 1708 году. В 1726 году была пристроена колокольня. На сегодняшний день церковь является уникальным объектом культурного наследия.
Среди прихожан храма встречаются представители рода Пушкиных. Сам Александр Сергеевич Пушкин имел дружеские отношения с потомками настоятелей храма Малиновскими. Художник Виктор Васнецов также часто посещал храм и участвовал в его судьбе.