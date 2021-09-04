Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму отпраздновала свой 25-летний юбилей. Здесь находится крупнейшая коллекция суккулентных растений России и Европы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь оранжереи около 1000 кв. м

Александр Полегенько ИА REGNUM Коллекция оранжереи насчитывает 12 200 экземпляров суккулентов

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Суккуленты накапливают воду в листьях и стеблях

С момента основания Никитского сада в 1812 году здесь началось введение суккулентов в культуру. Суккуленты — это растения, которые накапливают воду в листьях и стеблях. К ним относятся кактусы, алоэ и многие другие растения, в основном колючие. Первые растения завозились в сад из Китая, Средиземноморья, из сухих субтропических районов Северной Америки. В 1996 г. была открыта сама кактусовая оранжерея.

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Необукбаумии многогребенчатые

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Основная часть коллекции оранжереи занимает почти 1000 кв. метров. На этой площади представлено 12 200 экземпляров суккулентов из двенадцати семейств.

«На основе этой уникальной коллекции нашими учёными ведутся серьёзные научные исследования. Они активно изучают полезные и лекарственные свойства растений, определяют их фармакологические характеристики с последующим культивированием новых, интересных видов», — отметил директор НБС-ННЦ, доктор с/х наук Юрий Плугатарь.

Александр Полегенько ИА REGNUM В оранжерее находится крупнейшая коллекция суккулентных растений России

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

С 2014 года коллекция оранжерии увеличилась почти вдвое.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мексиканская горка

Александр Полегенько ИА REGNUM Эхинокактусы Грузона — гордость коллекции

Александр Полегенько ИА REGNUM «Драконовое дерево» (Драцена)

«Пополнение коллекции новыми образцами происходит благодаря делектусам, обмену с другими ботаническими садами, а также налаженным многолетним контактам с государственными и частными коллекционерами-кактусоводами в России и за рубежом», — рассказала заведующая коллекций суккулентов агроном Наталия Шармагий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Высокоствольные Цереусы

Александр Полегенько ИА REGNUM Высокоствольные Цереусы

Александр Полегенько ИА REGNUM Коллекция кактусов

Научная работа в оранжерее ведётся очень активно, расширяется видовой и формовой состав коллекции. Пристальное внимание уделяют исследованиям растений, применимых в фармации при изготовлении лекарственных препаратов.