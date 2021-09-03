3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране сегодня вспоминают жертв террористических актов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориал «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориал «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориал «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом на Дубровке

У мемориала «Жертвам терроризма» на Дубровке прошла акция памяти. Мемориал жертвам Норд-Оста представляет семиметровую стелу, на верху которой парят три бронзовых журавля, символизирующие собой души 130 — погибших.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Активисты молодежных и некоммерческих организаций Москвы возложили красные гвоздики к памятнику жертвам терроризма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

В театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост» 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 человек. Для предотвращения подрыва здания боевиками силовики провели штурм театрального центра. В ходе операции террористы были уничтожены. По официальным данным, погибло 130 человек из числа заложников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Жертвам терроризма» на Дубровке

Президент России Владимир Путин объявил 3 сентября Днём памяти жертв терроризма после чудовищной трагедии в Беслане, произошедшей 1−3 сентября 2004 года и унёсшей 334 жизни.