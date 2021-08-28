«Урал» и «Ростов» сыграли вничью — фоторепортаж
28 августа 2021
В Екатеринбурге 27 августа прошёл футбольный матч между командами «Ростов» и «Урал». Игра завершилась вничью.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Калинин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глебов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Николай Комличенко в атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер Ростова Юрий Сёмин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Норманн
Алексей Колчин ИА REGNUM
Григорий Иванов
Встреча прошла на Центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург-Арена». В ходе первого тайма ни одна из команд не смогла забить мяч в ворота соперника. И лишь во втором тайме обеим это удалось.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ибрахимай устремляется в атаку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кулаков и Норманн
Алексей Колчин ИА REGNUM
Максименко сравнивает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Григорий Иванов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хасимото
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты Урала отмечают забитый мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Ростова благодарят болельщиков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты Урала отмечают забитый мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юрий Сёмин
Отметим, игра прошла в рамках шестого тура Чемпионата России.