В Екатеринбурге 27 августа прошёл футбольный матч между командами «Ростов» и «Урал». Игра завершилась вничью.

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Встреча прошла на Центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург-Арена». В ходе первого тайма ни одна из команд не смогла забить мяч в ворота соперника. И лишь во втором тайме обеим это удалось.

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Отметим, игра прошла в рамках шестого тура Чемпионата России.