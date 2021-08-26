С 22 августа по 4 сентября одновременно в 11 странах на 23 полигонах проходят Армейские международные игры (АрМИ-2021). В 2021 году в играх участвует рекордное количество команд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка полигона к заездам

Программой игр предусмотрено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. В Армейских международных играх принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 300 команд из более чем 40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российский экипаж. Индивидуальная гонка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Китайский экипаж. Индивидуальная гонка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Китайский экипаж. Индивидуальная гонка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»

На территории России на 11 полигонах проходят 16 конкурсов. Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» проходит в Московской области на полигоне Алабино.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Команда Узбекистана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Китайский экипаж. Индивидуальная гонка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зрители

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зрители

Состязания танковых экипажей проходят на этапах «Индивидуальная гонка» и «Эстафета». В индивидуальной гонке танки проходят три круга. Танк должен попасть из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям-танкам, затем поразить стрельбой из зенитного пулемета мишень «Вертолет», а в конце стрельбой из спаренного пулемета ПКТ мишень «РПГ». На сегодняшний день команда Российской Федерации в индивидуальной гонке занимает лидирующее положение.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выстрел по мишени

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проезд команды Китая

Также зрители «Танкового биатлона» увидят зрелищную программу динамического показа маневренных действий межвидовой группировки войск.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Команда Лаоса

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эстафета

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»

Финал «Танкового биатлона» состоится 4 сентября на полигоне Алабино.