Огненный поединок: «Танковый биатлон» в Алабино — фоторепортаж
С 22 августа по 4 сентября одновременно в 11 странах на 23 полигонах проходят Армейские международные игры (АрМИ-2021). В 2021 году в играх участвует рекордное количество команд.
Программой игр предусмотрено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. В Армейских международных играх принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 300 команд из более чем 40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
На территории России на 11 полигонах проходят 16 конкурсов. Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» проходит в Московской области на полигоне Алабино.
Состязания танковых экипажей проходят на этапах «Индивидуальная гонка» и «Эстафета». В индивидуальной гонке танки проходят три круга. Танк должен попасть из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям-танкам, затем поразить стрельбой из зенитного пулемета мишень «Вертолет», а в конце стрельбой из спаренного пулемета ПКТ мишень «РПГ». На сегодняшний день команда Российской Федерации в индивидуальной гонке занимает лидирующее положение.
Также зрители «Танкового биатлона» увидят зрелищную программу динамического показа маневренных действий межвидовой группировки войск.
Финал «Танкового биатлона» состоится 4 сентября на полигоне Алабино.