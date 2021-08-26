С 22 августа по 4 сентября одновременно в 11 странах на 23 полигонах проходят Армейские международные игры (АрМИ-2021). В 2021 году в играх участвует рекордное количество команд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подготовка полигона к заездам

Программой игр предусмотрено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. В Армейских международных играх принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 300 команд из более чем 40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Российский экипаж. Индивидуальная гонка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Китайский экипаж. Индивидуальная гонка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Китайский экипаж. Индивидуальная гонка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»

На территории России на 11 полигонах проходят 16 конкурсов. Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» проходит в Московской области на полигоне Алабино.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Команда Узбекистана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Китайский экипаж. Индивидуальная гонка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зрители
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зрители

Состязания танковых экипажей проходят на этапах «Индивидуальная гонка» и «Эстафета». В индивидуальной гонке танки проходят три круга. Танк должен попасть из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям-танкам, затем поразить стрельбой из зенитного пулемета мишень «Вертолет», а в конце стрельбой из спаренного пулемета ПКТ мишень «РПГ». На сегодняшний день команда Российской Федерации в индивидуальной гонке занимает лидирующее положение.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выстрел по мишени
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проезд команды Китая

Также зрители «Танкового биатлона» увидят зрелищную программу динамического показа маневренных действий межвидовой группировки войск.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Команда Лаоса
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Эстафета
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Индивидуальная гонка. «Танковый биатлон»

Финал «Танкового биатлона» состоится 4 сентября на полигоне Алабино.